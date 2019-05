Wiener Börse (Einheitswerte) - Frauenthal 10 Prozent im Minus

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Freitag vier Kursgewinnern zwei -verlierer und fünf unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank Stämme mit 1.278 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren Ottakringer Stämme mit plus 5,17 Prozent auf 122,00 Euro (zehn Aktien), Gurktaler Stämme mit plus 1,10 Prozent auf 9,15 Euro (zehn Aktien) und K Industries mit plus 0,95 Prozent auf 53,00 Euro (50 Aktien).

Die beiden Verlierer waren Frauenthal Holding mit minus 10,43 Prozent auf 20,60 Euro (643 Aktien) und Stadlauer Malzfabrik mit minus 1,88 Prozent auf 78,50 Euro (drei Aktien).

Im direct market plus gab es kaum Bewegung. DWH legten 2,00 Prozent auf 5,10 Euro zu (5.906 Aktien). Startup300 befestigten sich um 0,29 Prozent auf 7,00 Euro (616 Aktien).