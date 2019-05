European Lithium stellt Geld für Koralm-Lithiumprojekt auf

Wolfsberg/Wien (APA) - Das australische Unternehmen European Lithium treibt seine Pläne für den Abbau von Lithium auf der Koralm im Bezirk Wolfsberg voran. Jetzt will die Gesellschaft Geld für eine entscheidende Projektstudie aufstellen.

Am Freitagabend hat European Lithium eine Platzierung bei institutionellen Anlegern in Europa angekündigt, dabei wird ein Gesamterlös von bis zu 1,5 Mio. Euro erwartet. Der Erlös werde für die finale Machbarkeitsstudie (DFS) verwendet, die das Unternehmen derzeit in seinem Lithiumprojekt Wolfsberg in Österreich absolviert, hieß es in einer Mitteilung.

Das Unternehmen will die Aktien in den nächsten 3 Wochen nach Geldeingang ausgeben und zuteilen, wurde hinzugefügt. An der Wiener Börse werden European Lithium Aktien aktuell im dritten Markt gehandelt.

