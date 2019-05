Tennis: ÖTV-Davis-Cup-Team gegen Finnland in Espoo auf Hartplatz

Espoo/Oberpullendorf (APA) - Österreichs Davis-Cup-Team spielt am 13./14. September in der Europa/Afrika-Zone I des Tennis-Teambewerbs auswärts gegen Finnland in Espoo auf Hartplatz. Das wurde am Freitag bekanntgegeben. Der Gewinner des Duells spielt im Februar 2020 um die Teilnahme am nächstjährigen Weltgruppen-Finalturnier.

ÖTV-Kapitän Stefan Koubek plant derzeit mit Spielern aus dem Kreis Dominic Thiem, Dennis Novak, Sebastian Ofner und Jurij Rodionov, für das Doppel sind Oliver Marach, Jürgen Melzer und Philipp Oswald erste Ansprechpartner. Im erweiterten Kader stehen laut ÖTV-Aussendung Gerald Melzer, Lucas Miedler, Alexander Peya und Tristan-Samuel Weissborn.

Novak schied am Freitag in Oberpullendorf wie bei den Damen Julia Grabher im Semifinale aus. Die Endspiele am Samstag (ab 10.45 Uhr, live ORF Sport +) bestreiten Melanie Klaffner und Betina Stummer bzw. Novak-Bezwinger David Pichler und der Sieger der Partie des Sebastian-Ofner-Bezwingers Alexander Erler gegen Pascal Brunner. Die Doppel-Titel gingen an Klaffner/Sandra Klemenschits und Pichler/Patrick Ofner, der im Mixed an Veronika Bokor/Philip Aplienz.