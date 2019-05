Eishockey: Favorit Russland startete mit 5:2 gegen Norwegen in die WM

Bratislava/Kosice (APA) - Der große Turnierfavorit Russland hat die Eishockey-WM in der Slowakei standesgemäß mit einem klaren Sieg eröffnet. Die Startruppe um Alexander Owetschkin besiegte am Freitag in der Gruppe B in Bratislava Norwegen mit 5:2 (2:0,2:0,1:2). Im Eröffnungsschlager in Kosice verlor Kanada überraschend gegen Finnland mit 1:3 (1:1,0:0,0:2).

Jewgenij Dadonow verwertete das erste Powerplay der Russen zur Führung (9.), Artjom Anisimow (15.) legte nach. Mit einem Powerplay-Doppelpack durch NHL-Topscorer Nikita Kutscherow (29.) und Dadonow (30.) machte die Auswahl von Teamchef Ilja Worobjow schon früh alles klar.

Die „Sbornaja“, am Sonntag (12:15 Uhr/live ORF Sport +) zweiter Gegner von Österreich, „zauberte“ danach zur Freude der rund 7.700 Zuschauer auch ein bisschen und spielte nicht nur mit letztem Nachdruck auf den Endzweck. Nikita Gusew (42.) erhöhte auf 5:0, ehe Thomas Valkvä Olsen (57.) und Jonas Holos (58.) für die Norweger Ergebniskosmetik schafften.

In Kosice gingen die mit nur zwei jungen NHL-Spielern angereisten Finnen in Führung. Das 18-jährige Toptalent Kaapo Kakko zog im Konter auf und davon und bezwang den zweifachen Stanley-Cup-Sieger Matt Murray im Tor der Kanadier (7.). Doch nur 76 Sekunden später glich Jonathan Marchessault im ersten Überzahlspiel der Kanadier aus (9.).

Im Schlussabschnitt verwerteten jedoch auch die Finnen ihr erstes Powerplay, durch Arttu Ilumaki (43.). Den Schlusspunkt zum unerwarteten Erfolg gegen den 26-fachen Weltmeister setzte wieder Kakko mit einem Treffer ins leere Tor (60.).