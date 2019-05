Zürcher Börse schließt fester

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zugelegt. Nach einem starken Start gaben die Kurse im Tagesverlauf allerdings den größten Teil ihrer Gewinne wieder her. Damit fiel der Schlussspurt nach einer insgesamt schwachen Woche letztlich sehr bescheiden aus. Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,45 Prozent höher bei 9472,83 Punkten.

Im Wochenvergleich ergab sich jedoch ein sattes Minus von 2,8 Prozent. Zum Wochenausklang dominierte erneut der eskalierende Handelskrieg zwischen den USA und China das Börsengeschehen. Nachdem die USA gerade die Zölle auf Importe aus China erhöht haben, standen am Berichtstag weitere Gespräche zwischen den Delegationen der beiden Länder auf dem Programm. Dem Rest an Hoffnung an den Börsen, dass sich die Sache noch zum Guten wenden könnte, standen steigende Sorgen um die Auswirkungen des Konflikts auf die Weltwirtschaft gegenüber.

US-Präsident Donald Trump erklärte, dass bei den Gesprächen mit China keine Eile herrsche und die Auseinandersetzung deshalb auch länger dauern könnte. Die neu verhängten Zölle bringen den USA laut Trump gar Wohlstand. US-Handelsminister Wilbur Ross hatte unterdessen in Luxemburg verlauten lassen, dass das US-Handelsdefizit sowohl auf den Handel mit China als auch auf den Automobilsektor zurückzuführen sei. Dies schürte in Börsenkreisen die Sorgen, dass sich der Aktivismus von Trump auf weitere Länder ausdehnen könnte.

Tagesgespräch war am Freitag die Pharmafirma Polyphor, deren Aktien um beinahe die Hälfte einbrachen. Polyphor musste die Patientenrekrutierung für die derzeit laufenden Studien mit dem wichtigsten Produkt-Kandidaten Murepavadin wegen einer Häufung von Nierenversagen einstellen.

Bei den Blue Chips standen Vifor Pharma mit plus 6,3 Prozent mit Abstand an der Spitze der Gewinner. Laut Analysten hat sich ein Konkurrenzprodukt zu einem Eisenmedikament von Vifor als nicht überlegen erwiesen, womit sich der potenzielle Druck von dieser Seite verringere.

Dahinter rückten LafargeHolcim um 2,8 Prozent vor. Am Donnerstagabend machte LafargeHolcim den Verkauf der Aktivitäten in den Philippinen bekannt, was eine weitere Reduktion des Verschuldungsgrads ermöglicht. Nach Verkäufen in Indonesien, Malaysia und Singapur kam dies zwar nicht überraschend, Analysten begrüßten aber den Ausstieg aus diesem margenschwachen Geschäft. Der Zementkonzern wird in der kommenden Woche seinen Quartalsbericht veröffentlichen.

Dasselbe wird Alcon tun; die Aktien des Augenmittelkonzerns komplettierten mit einem Plus von 3,1 Prozent das Spitzentrio. Weitere klare Gewinner waren ams (+2,1 Prozent) sowie mit etwas Abstand Sika (+1,3 Prozent) und ABB (+1,1 Prozent).

Für Zurich Insurance (+0,9 Prozent) hat Morgan Stanley die Abdeckung mit dem Rating „Equalweight“ wieder aufgenommen. Das amerikanische Institut geht davon aus, dass Zurich die Ziele für das Jahr 2019 erreicht oder sogar übertreffen wird

Die größten Verluste zeigen dagegen Givaudan (-1,2 Prozent) nach einer Abstufung durch Morgan Stanley auf „Underweight“. Zur kleinen Gruppe der Verlierer gehörten zudem Roche (-0,8 Prozent), SGS (-0,6 Prozent) und Julius Bär (-0,3 Prozent)

