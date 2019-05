Tennis: Dominic Thiem nach Sieg gegen Federer im Madrid-Halbfinale

Madrid (APA) - Dominic Thiem hat den Schweizer Tennis-Superstar Roger Federer drei Jahre nach dem Erfolg in Rom erneut auf Sand besiegt und das Halbfinale in Madrid erreicht. Der 25-jährige Niederösterreicher bezwang den Basler bei dem Masters-1000-Turnier am Freitag mit 3:6,7:6,6:4 und spielt am Samstag gegen den als Nummer 1 gesetzten Serben Novak Djokovic um seinen Final-Hattrick in der spanischen Hauptstadt.