Brand in Hotelkeller in Wien-Leopoldstadt - Hotel evakuiert

Wien (APA) - Ein Brand ist am Freitagabend im Keller des Novotel in Wien-Leopoldstadt ausgebrochen. Laut Wiener Berufsfeuerwehr wurde das Haus in der Aspernbrückengasse vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr löste Alarmstufe 2 aus und war mit rund 60 Mann an Ort und Stelle. Nach unterschiedlichen Angaben von Feuerwehr und Berufsrettung gab es ein bis drei Menschen, die eine Rauchgasvergiftung erlitten hatten.

Schwer verletzt wurde aber offenbar niemand. Die Praterstraße und die Aspernbrückengasse waren vorübergehend gesperrt.