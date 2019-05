Frankfurt am Main/Wien (APA) - Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Freitag uneinheitlich geschlossen. Die größten Aufschläge wurden in den Aktien der Petro Welt verbucht. Sie gewannen 4,51 Prozent. Sanochemia gingen dagegen mit minus 1,08 Prozent aus dem Handel.

~ Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 4,87 0,21 4,51 4,66 27.176 Fabasoft 18,90 0,15 0,80 18,75 2.318 S&T 22,00 -0,02 -0,09 22,02 130.994 Sanochemia 1,83 -0,02 -1,08 1,85 3.294 ~

~ ISIN DE0008469008 ~ APA602 2019-05-10/21:00