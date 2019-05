Tischtennis: Daniel Habesohn bei Slowenien Open im Achtelfinale

Ljubljana (APA) - Der topgesetzte Daniel Habesohn steht bei den Slowenien Open in Otocec im Achtelfinale. Der Wiener besiegte am Freitag bei diesem Challenge-Turnier der Tischtennis-World-Tour den Rumänen Alexandru Manole und den Brasilianer Vitor Ishiy jeweils 4:1. Am Samstagnachmittag geht es gegen den Dänen Anders Lind.

Andreas Levenko schied in Runde eins mit einem 2:4 gegen den Schweden Truls Moregard mit 2:4 aus, Amelie Solja nach einem 4:2 gegen die Schwedin Christina Kallberg in Runde zwei durch ein 3:4 gegen die Russin Anastasia Kolisch. Im Doppel war zum Auftakt für David Serdaroglu an der Seite des Kasachen Adios Kenschigulow Endstation. Alle weiteren Österreicher waren in der Qualifikation hängengeblieben.