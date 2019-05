De Niro, Freeman und Tommy Lee Jones drehen Action-Komödie

Los Angeles (APA/dpa) - Drei über 70 Jahre alte Oscar-Preisträger lassen sich auf eine Action-Komödie ein. Robert de Niro (75), Tommy Lee Jones (72) und Morgan Freeman (81) wollen in „The Comeback Trail“ für Regisseur George Gallo vor die Kamera treten, wie die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“ am Freitag berichteten.

De Niro spielt einen Filmproduzenten, der seine Geldschulden bei einem Mafiaboss (Freeman) mit einem Versicherungsbetrug begleichen will. Sie heuern einen abgewrackten Ex-Filmstar (Jones) für einen Western an, mit der Absicht, ihn bei den Dreharbeiten um die Ecke zu bringen und die Versicherungssumme zu kassieren. Ab Juni soll im US-Staat New Mexico gedreht werden. Bei den Filmfestspielen in Cannes wollen die Produzenten zuvor das Projekt vorstellen.

Alle drei Hauptdarsteller kennen sich bereits durch Komödien-Drehs: De Niro und Freeman von der Männer-Komödie „Last Vegas“ (2013), Freeman und Jones waren 2017 in dem Rentnerklamauk „Das ist erst der Anfang“ zu sehen. Gallo schrieb 1988 das Drehbuch für die Kriminalkomödie „Midnight Run – Fünf Tage bis Mitternacht“, in der De Niro einen Kopfgeldjäger spielte.