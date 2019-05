Die Wahrheit liegt auf der Lauer: Miniserie „Chernobyl“

Wien (APA) - Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 war eine der schlimmsten von Menschen verursachten Katastrophen der Welt. Auch Österreich war betroffen. Die neue, fünfteilige Miniserie „Chernobyl“, von Schöpfer und Drehbuchautor Craig Mazin und Regisseur Johan Renck, ist eine zutiefst verheerende und menschliche Erkundung dessen, was dazu geführt hat. Ab Dienstag bei Sky.

„Chernobyl“ beginnt mit einem Selbstmord, der den Grundstein für das Grauen legt, das die gesamte Serie durchdringt. Dann geht es direkt in den Höllenschlund, der sich am 26. April 1986 im Kernkraftwerk in der Sowjetukraine öffnete. Etwas ist schief gelaufen in Reaktor 4. Alarme werden ausgelöst. Niemand ist sich sicher, was passiert ist. Die Leute erbrechen, und ihre Gesichter laufen rot an. Ein Arbeiter hält eine Tür mit seinem Körper auf, um einem Kameraden zu helfen, den Kern zu kühlen (was eigentlich nicht möglich ist, weil er explodiert ist) und seine Hüfte zerfällt. Feuerwehrleute treffen ein. Die Menschen im nahegelegenen Ort Prypjat gehen nichtsahnend mit ihren Kindern nach draußen, um das „Glühen“ zu bewundern, während es radioaktive Asche regnet. Ingenieure, darunter der stellvertretende Chefingenieur Anatoli Djatlow (Paul Ritter), bestehen darauf, dass es keinen Grund zur Besorgnis gibt. Alles ist unter Kontrolle. Inzwischen fallen tote Vögel vom Himmel.

Von hier aus bewegt sich die HBO-Serie (in Ko-Produktion mit Sky) - gedreht in Litauen und der Ukraine - entlang der wichtigsten Stationen der Geschichte. Eine Regierungskommission wird unter Michail Gorbatschow (David Dencik) gebildet, Prypjat muss evakuiert werden, und Feuerwehrleute und Werkarbeiter sterben einen schrecklichen Strahlentod in einem Moskauer Krankenhaus, das auf solche Katastrophen nicht vorbereitet ist. Eine bald verwitwete Frau (Jessie Buckley) sitzt am Sterbebett ihres Ehemannes (Adam Nagaitis). Alle weiteren Menschen, die eingezogen werden, um zu verhindern, dass sich die Kernschmelze ausbreitet, Minenarbeiter und Liquidatoren, werden wahrscheinlich frühzeitig sterben. Sie sind die eigentlichen Helden.

Der Atomphysiker Waleri Legassow (Jared Harris) spielt eine zentrale Rolle in der Reaktion auf den Unfall, und er ist der erste, der den Ernst der Lage erkennt. Er muss dies dem stellvertretenden Premierminister Boris Shcherbina (Stellan Skarsgard) erklären, einem Politiker, der sich zunächst mehr um das Image der Sowjetunion kümmert als um die Lösung des Problems. Emily Watson spielt eine fiktionale Figur, Ulyana Khomyuk, die alle Wissenschafter repräsentieren soll, die Legassow geholfen haben und zum Schweigen gebracht wurden, weil sie sich gegen die offizielle Version des Staates während der Kernschmelze ausgesprochen hatten.

Es ist eine ziemlich dunkle Angelegenheit, und das ist als großes Kompliment an den Regisseur Johan Renck und den Schöpfer, Drehbuchautor und ausführenden Produzenten Craig Mazin gemeint, der ausgerechnet für die ersten beiden Teile der „Hangover“-Trilogie bekannt ist. Auf gewisse Art und Weise ist es ein Horrorfilm, wenn wir sehen, wie die Haut von Opfern bis auf die Knochen schmilzt und wenn wir beobachten, dass die Angehörigen ihre eigene Gesundheit für eine letzte Umarmung aufs Spiel setzen. Die Leistungen der größtenteils britischen Besetzung sind durchweg großartig, genauso wie die Kameraarbeit von Jakob Ihre, in der sowohl das triste Kernkraftwerk als auch das gelbe Sonnenlicht auf verseuchtem Land eingefangen werden.

Man will den Blick als Zuseher ganze Szenen über abwenden, aber den Blick nicht abzuwenden heißt die Bedeutung dieser Miniserie zu absorbieren. „Die Wahrheit liegt auf der Lauer und die Wahrheit hat alle Zeit der Welt“, heißt es an einer Stelle. „Chernobyl“ kommt zu der ernüchternden Erkenntnis, dass die Menschheit die nicht hat.

(S E R V I C E - Deutsche Erstausstrahlung von „Chernobyl“ ab 14. Mai, immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic und im Stream über Sky GO, On Demand und Sky Ticket in Deutschland bzw. Sky X in Österreich. www.sky.at)