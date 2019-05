Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Kärnten

Hermagor (APA) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Freitagabend in Hermagor-Pressegger See im Bezirk Hermagor in Kärnten gekommen. Ein 23-jähriger Mann aus Presseggen stieß dabei mit seinem Firmenwagen aus noch unbekannter Ursache im Gegenverkehrsbereich mit dem Pkw einer 22-jährigen Frau aus Tröpolach zusammen. Der 23-Jährige wurde laut Polizei schwer verletzt.

Der Mann wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber RK 1 in das LKH Villach eingeliefert. Die 22-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und ebenfalls in das LKH Villach eingeliefert. An beiden Autos entstand Totalschaden.