Nordmazedonien: Pendarovski wird am Sonntag angelobt

Skopje (APA) - Der in der Stichwahl gewählte neue Präsident Nordmazedoniens, Stevo Pendarovski, wird am morgigen Sonntag bei einer feierlichen Parlamentssitzung angelobt werden. Er hatte die Stichwahl am vergangenen Sonntag mit gut 51 Prozent der Stimmen vor der nationalkonservativen Kandidatin Gordana Siljanovska Davkova (knapp 45 Prozent) gewonnen.

Ihre Anwesenheit bei der feierlichen Angelobung bestätigten bis Samstag die Präsidenten Bulgariens, Albaniens und des Kosovo. Die Einladungen waren nach den Worten von Parlamentspräsident Talat Xhaferi an alle Staatschefs in der Region, aber auch an die Präsidenten der EU- und NATO-Staaten gerichtet worden.

Pendarovski wird der fünfte Präsident des Balkan-Landes seit Anfang der neunziger Jahre, als die ehemalige jugoslawische Teilrepublik unabhängig wurde bzw. der erste, nachdem das Land im Februar seinen Staatsnamen Mazedonien in Nordmazedonien geändert hat. Der jahrelang tobende Namensstreit zwischen Skopje und Athen wurde durch die Vereinbarung von Prespa im Juli des Vorjahres endlich gelöst.

Pendarovski (56), derzeit Professor für Außenpolitik und internationale Sicherheit am American College Skopje, bringt reiche Erfahrungen ins neue Amt. Nachdem er zwischen 1998 und 2001 die Abteilung für Analyse und Forschung im Innenministerium unter dem umstrittenen nationalistischen Ressortchef Ljube Boskoski geleitet hatte, war er ab 2001 Sicherheitsberater des konservativen Präsidenten Boris Trajkovski, der 2004 bei einem Flugzeugunglück ums Leben kam.

Von 2004 bis 2005 leitete Pendarovski die Staatliche Wahlkommission. Von 2005 bis 2009 war er erneut Sicherheitsberater - diesmal des sozialdemokratischen Präsidenten Branko Crvenkovski.

Vor fünf Jahren war Pendarovski als sozialdemokratischer Kandidat bereits einmal um das Präsidentenamt bemüht. Er verlor die Stichwahl gegen den Amtsinhaber Gjorge Ivanov von der damals regierenden nationalistischen VMRO-DPMNE. Ivanov (59), früher ebenfalls Universitätsprofessor, geht wie am Freitag angekündigt nun in Pension.