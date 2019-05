„Frontiers are my prison“: Steirische Ausstellung lotet Grenzen aus

Bad Radkersburg (APA) - Der Artikel-VII-Kulturverein der Slowenen in der Steiermark widmet seine neue Ausstellung dem in mehrfacher Weise naheliegenden Thema Grenzen. Unter dem einem Song von Leonard Cohen entnommenen Titel „Frontiers Are My Prison“ eröffnete die facettenreiche Schau am Freitagabend im Pavelhaus (Pavlova hisa) bei Bad Radkersburg.

Kurator David Kranzelbinder ist mit der Ausstellung ein ebenso feinsinniger wie markanter Wurf gelungen. Auf zwei Ebenen erwartet den Besucher des Pavelhauses in Laafeld (Potrna), dem Hauptquartier des Vereins eine in ihrer Dichte ungewöhnliche Vielfalt an Installationen und Fotoarbeiten, die das Thema Grenzen, deren Wirkung, Transzendierung und Überwindung zum Inhalt haben.

Zu sehen sind unter anderem Arbeiten von Rudolf Strobl, Gregor Radonic, Mirelle Borra, Ammar Khadour, Anita Fuchs, Theo Deutinger und Clement Martz. Die Künstler befassten sich in ihren Arbeiten dem Thema Grenzen auf unterschiedlichste Weise. Kranzelbinder ging es bei der Gestaltung darum, sich dem Ausstellungsthema nicht nur durch Bewusstmachung manifester Grenzen wie den in jüngster Zeit errichteten Zäunen, Mauern und Sperranlagen - weltweit rund 18.000 Kilometer seit der Jahrtausendwende, wie in der Ausstellung zu erfahren - zu nähern, sondern den Begriff in seiner ganzen Tiefe auszuloten.

Diesem Anspruch werden die einzelnen Beiträge auf unterschiedlichste Weise gerecht. Anita Fuchs etwa hat eine Wildkamera an der österreichisch-ungarischen Grenze installiert. Den Rüstungs- und Bündnisautomatiken, die in den Ersten Weltkrieg und damit auch zu dieser Grenze geführt haben, wird die Auslöseautomatik der Kamera entgegengestellt, heißt es im Ausstellungstext.

Mirelle Borras Beitrag zeigt individuelle Einschreibungen auf den Flächen der Grenzmauern zwischen Palästina und Israel, der USA und Mexico, der Berliner Mauer und der sogenannten Peace Lines in Belfast. Der derzeit als Artist in Residence auf Einladung der Kulturvermittlung Steiermark in Graz wirkende französisch-schwedische Fotograf Clement Martz ist mit einer Retrospektive seiner Arbeiten zum Thema Flüchtlingsbewegungen vertreten. Viele der Installationen sind mit interaktiven Elementen versehen, deren nähere Beschreibung den Überraschungseffekt für den Besucher zerstören würde.

Für den musikalischen Rahmen der Ausstellungseröffnung sorgte die Band „Die Musigranten“ des von der Stadt Graz und der Polizei unterstützten Integrationsprojekts „Weichenstellwerk“. Vier junge Afghanen und zwei Grazer Musiker begeisterten mit ihrem Mix aus Austropop (eine sambamäßig aufbereitete Version des Beatles/STS-Klassikers „Do kummt die Sunn“), unsterblichen Popklassikern wie Stevie Wonders „Pastime Paradise“ und persischen Folksongs. Bandleader Michael Pettenhofer kündigte im Gespräch mit der APA an, künftig verstärkt von den jungen Musikern selbst geschriebenes Material spielen zu wollen. Gleichzeitig bedauerte der Musikpädagoge, dass Mitglieder seiner Band mit negativen Asylbescheiden in völliger Unsicherheit arbeiten müssten.

Die in Kooperation mit der Kulturvermittlung Steiermark realisierte Ausstellung „Frontiers Are My Prison“ läuft noch bis 15. Juni.

( S E R V I C E - Weitere Infos unter www.pavelhaus.at und www.weichenstellwerk.at)