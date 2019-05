Schwechat (APA) - Am Bahnhof von Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) hat ein herrenloser Trolley hat am späten Freitagabend für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Sprengstoff-Experten überprüften das Gepäckstück, das sich als harmlos herausstellte, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag einen „Heute“-Onlinebericht.

Der Bahnhof war laut Exekutive zwischen 21.45 und 22.20 Uhr vorübergehend gesperrt. Auch Sprengstoff-Spürhunde standen im Einsatz.