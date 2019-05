Dach von steirischem Einkaufszentrum brannte

Deutschlandsberg (APA) - Ein Brand ist Freitagfrüh auf dem Dach eines Einkaufszentrum in Deutschlandsberg ausgebrochen. Wie die Freiwillige Feuerwehr Deutschlandsberg am Samstag in einer Aussendung mitteilte, war der Brand in der Zwischendecke ausgebrochen, wurde aber rasch unter Kontrolle gebracht.

Die Feuerwehr war gegen 5.00 Uhr alarmiert worden. Um löschen zu können, musste zuerst die Dach- und Wandverkleidung rund um den Brandherd mit einer Motorsäge entfernt werden. Immer wieder loderten Glutnester auf. Gegen 6.20 Uhr wurde schließlich Brand aus gegeben, eine Brandsicherheitswache blieb aber noch eine weitere Stunde am Einsatzort.