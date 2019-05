19 Einschleichdiebstähle in Unterkünfte im Pongau geklärt

Flachau (APA) - Mindestens 19 Einschleichdiebstähle in Unterkünfte in der Tourismusregion Pongau hat die Polizei Salzburg einem Tschechen nachgewiesen. Der 61-Jährige ließ zahlreiche Handys, Tablets, Skiausrüstungen sowie Bekleidung mitgehen. Der Schaden liege im unteren fünfstelligen Bereich, teilte die Polizei am Samstag mit.

Bereits im Februar war der Mann nach einem Einschleichdiebstahl in Flachau (Bezirk St. Johann im Pongau) auf der Westautobahn Richtung Wien bei Mondsee erwischt worden. In seinem Pkw entdeckten die Beamten die Beute. Weitere Ermittlungen ergaben, dass auf das Konto des Verdächtigen mindestens 19 Diebstähle gehen sollen. Der mutmaßliche Einzeltäter sei seit Oktober 2018 regelmäßig aus Tschechien in den Pongau gefahren. Dort habe er aus unversperrten Unterkünften die Gegenstände gestohlen.