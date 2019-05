200 Teilnehmer bei Kundgebung gegen Kroatentreffen in Bleiburg

Bleiburg (APA) - 200 Teilnehmer sind am Samstag bei einer Kundgebung gegen das alljährliche Kroatentreffen am Loibacher Feld in Bleiburg (Bezirk Völkermarkt) gezählt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlief die Demonstration ruhig. Die Initiative „erinnern & handeln“ hatte sich bewusst für den Zeitpunkt eine Woche vor dem Treffen, das am 18. Mai stattfinden soll, entschieden.

Für die Initiative handelt es sich bei der Veranstaltung, die vom Verein „Bleiburger Ehrenzug“ organisiert wird, nicht um ein Totengedenken: „Es ist vielmehr ein Raum der aggressiven politischen Agitation nationalistischer, rechter und rechtsextremer Gruppierungen aus Kroatien auf österreichischem Staatsgebiet“, hatte Andrej Mohar vom Verband der Kärntner Partisanen im Vorfeld der Kundgebung gesagt.

Mit dem Termin eine Woche vor dem Treffen sei man übrigens bewusst ausgewichen, erklärte Mohar. Man wolle mit der Kundgebung, die am Samstag am Bleiburger Hauptplatz stattfand, nämlich auf das Problem aufmerksam machen, aber „keinesfalls eine Auseinandersetzung mit den Besuchern der Gedenkstätte“ provozieren.