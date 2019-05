Gratis-Haarschnitt für Obdachlose - „Barber Angels“ in Paris geehrt

Paris (APA/dpa) - Sie schneiden Obdachlosen in mehreren europäischen Ländern gratis die Haare: Die Friseure der in in Deutschland gegründeten „Barber Angels Brotherhood“ sind am Samstag in Paris mit einem Preis für Menschlichkeit geehrt worden. Im Palais du Luxembourg, Sitz des Oberhauses des französischen Parlaments, nahmen die Gründer der Hilfsorganisation die höchste Auszeichnung entgegen.

Die 1892 gegründete Vereinigung „Grand Prix Humanitaire de France“ (GPHF) würdigt mit ihren undotierten Auszeichnungen jährlich Frauen und Männer, die in Not geratenen Mitmenschen unentgeltlich Hilfe leisten. „Die Bedeutung dieser Auszeichnung treibt uns an, weiterzumachen - und das in inzwischen fünf europäischen Ländern“, sagte „Barber Angels“-Initiator Claus Niedermaier, der in Baden-Württemberg einen Salon betreibt. Er hatte vor einigen Jahren einen Dokumentarfilm über Obdachlose im Winter in München gesehen und beschlossen, mit seinem beruflichen Können etwas zu unternehmen, um Armen zu helfen.

2016 hatte er mit vier Gleichgesinnten die „Barber Angels Brotherhood“ (etwa: Bruderschaft der Friseur-Engel) gegründet. Inzwischen beteiligen sich daran mehr als 300 Friseurinnen und Friseure - vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich, in der Schweiz, in Spanien und in den Niederlanden. Bei Einsätzen in etlichen Orten haben sie bisher den Angaben zufolge rund 40.000 Menschen kostenlos frisiert.