Auto verkeilte sich nach Kollision auf A2 in NÖ unter Lkw

Schwarzau am Steinfeld (APA) - Eine Pkw-Lenkerin ist Samstagfrüh auf der Südautobahn (A2) in Richtung Wien mit ihrem Auto bei Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) auf einen Lkw aufgefahren. Der Wagen verkeilte sich danach unter dem Lastzug und wurde 200 Meter mitgeschleift, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Autolenkerin wurde leicht verletzt in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert.