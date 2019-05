Tunesische Küstenwache rettete 46 Migranten

Rom (APA) - Die tunesische Küstenwache hat am Samstag in nationalen Gewässern ein Boot mit 46 Migranten gerettet. An Bord befanden mehrheitlich afrikanische Migranten, darunter 20 Frauen, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Das Migrantenboot befand sich 35 Kilometer nördlich von der tunesischen Stadt Sfax.

Ein Schiff der italienischen Marine rettete hinzu neun tunesische Migranten ohne Dokumente an Bord eines Bootes, das unweit von Ghar El Melh in Schwierigkeiten geraten war. Die Gruppe berichtete, Ziel der Reise sei Italien gewesen. Die Migranten wurden zum Hafen La Goulette zurückgeführt.

Am Freitag war ein Flüchtlingsboot vor der Küste Tunesiens untergegangen, das Rote Kreuz hat die Zahl der Toten mit rund 60 angegeben. Das Unglück hatte sich in der Nacht auf Freitag in internationalen Gewässern ereignet.