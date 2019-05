Anwälte: Ärzte wollen Apparate von Wachkoma-Patient im Mai abschalten

Lille (APA/AFP) - Im juristischen Tauziehen um den französischen Wachkoma-Patienten Vincent Lambert haben die Ärzte die Abschaltung der lebenserhaltenden Maßnahmen für Ende Mai angekündigt. Der behandelnde Arzt habe der Familie seine am 9. April getroffene Entscheidung mitgeteilt, die Geräte in der Woche ab dem 20. Mai abzuschalten, hieß es in einem Schreiben der Anwälte der Familie, das AFP am Samstag vorlag.

Die Mitteilung sei ohne weitere Erläuterungen erfolgt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hatte Ende vergangenen Monats einen Einspruch seiner Eltern gegen die Abschaltung der lebenserhaltenden Geräte abgelehnt. In der Woche zuvor hatte der französische Staatsrat als oberstes Verwaltungsgericht gegen die Eltern entschieden, die ihren 42-jährigen Sohn am Leben erhalten wollen.

Der Fall beschäftigt seit Jahren die Gerichte: Bereits 2015 hatte das Menschenrechtsgericht entschieden, die Apparate sollten abgeschaltet werden. Die Eltern und andere Angehörige legen jedoch immer wieder Rechtsmittel ein. Vincent Lamberts Frau sowie mehrere Geschwister des Patienten sind hingegen für die Abschaltung der Geräte.

Lambert hatte 2008 im Alter von 32 Jahren bei einem Motorradunfall schwere Kopfverletzungen erlitten. Er liegt seither querschnittsgelähmt in einer Art Wachkoma, die Ärzte bezeichnen seinen Zustand als vegetativ.