Sieben afghanische Kinder beim Spielen von Landmine getötet

Kabul (APA/AFP) - Bei der Explosion einer Landmine in Afghanistan sind sieben Kinder getötet und zwei weitere verletzt worden. Wie die Behörden mitteilten, spielten die Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren am Samstag in der Provinz Ghazni südlich von Kabul in der Nähe einer Hauptstraße, als sie auf die Landmine traten und damit die Explosion auslösten.

Nach Angaben eines Behördensprechers wurde die Mine von den radikalislamischen Taliban gelegt. Mit den am Straßenrand platzierten Sprengsätzen zielen die Aufständischen auf afghanische Sicherheitskräfte, jedoch werden oft auch Zivilisten Opfer dieser Minen.

Laut UNO wurden im Jahr 2018 in Afghanistan 3.804 Zivilisten getötet, darunter mehr als 900 Kinder. Es war das Jahr mit den meisten zivilen Todesopfern seit Beginn des Afghanistan-Konflikts.