Bei Unwetter mehrere Segelboote im Zellersee gekentert

Zell am See (APA) - Ein Unwetter mit Sturm hat Samstagnachmittag im Zellersee (Pinzgau) einen Großeinsatz von Feuerwehr und Wasserrettung ausgelöst. Beim sogenannten Ansegeln des gleichnamigen Yachtclubs am Nordufer des Sees seien mehrere Segelboote gekentert, teilten die Retter mit. Personen wurden laut Auskunft der Feuerwehr nicht verletzt, der Einsatz dauerte am Abend noch an.