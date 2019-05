Fußball: Coach Valverde will beim FC Barcelona bleiben

Barcelona (APA/Reuters) - In seinem ersten öffentlichen Auftritt seit dem Champions-League-Ausscheiden gegen Liverpool hat sich Barcelona-Coach Ernesto Valverde am Samstag kämpferisch gezeigt. „Ich fühle mich stark und freue mich darauf, einen Schritt vorwärts zu machen. Ich werde mich nicht hinter einer Mauer verstecken“, sagte 55-Jährige im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Getafe.

Er habe die Unterstützung von Präsident Josep Maria Bartomeu und werde weitermachen, kündigte Valverde an. Der frühere Bilbao-Trainer holte im Vorjahr in seiner ersten Saison mit Lionel Messi und Co. das Double aus Meisterschaft und Cup und würde dieses Kunststück in zwei Wochen bei einem Cupfinal-Sieg über Valencia wiederholen. Allerdings geriet Valverde unter Druck, weil sich Barca unter seiner Führung zweimal in Folge trotz eines Drei-Tore-Vorsprungs nach dem Hinspiel aus der Champions League verabschiedete.