Southport (APA) - Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat sich am Samstag beim British Golf Masters in Southport mit einer 71er-Runde auf dem Par-72-Kurs und einem Gesamtscore von 212 um neun Plätze auf den 37. Zwischenrang verbessert. Der Steirer Matthias Schwab (215) büßte dagegen mit 74 „strokes“ 18 Positionen ein und lag vor der Schlussrunde am Sonntag an 64. Stelle.

Die Führung teilten sich nach drei Runden Matt Wallace (ENG) und Marcus Kinhult (SWE/je 202).