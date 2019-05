Tischtennis: Slowenien Open 2 - Habesohn im Semifinale

Novo Mesto (APA) - Der topgesetzte Daniel Habesohn steht bei den Slowenien Open in Otocec im Halbfinale. Nach dem Siebensatz-Krimi gegen den Dänen Anders Lind gewann der Wiener am Samstagabend bei diesem Challenge-Turnier der Tischtennis-World-Tour gegen den Polen Marek Badowski klar mit 4:1 (5,-9,10,9,7). In der Vorschlussrunde trifft er am Sonntag (10.55 Uhr) auf den Polen Jakub Dyjas, EM-Dritter von 2016.