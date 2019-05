EU-Wahl - Britische Konservative in Umfrage nur noch auf Platz vier

London (APA/Reuters) - Die britischen Konservativen um Premierministerin Theresa May sind in einer Umfrage zur EU-Wahl vom dritten auf den vierten Platz zurückgefallen. In einer Umfrage für die Zeitung „The Oberserver“ kamen die Tories auf elf Prozent. Sie fielen damit auch hinter die pro-europäischen Liberaldemokraten zurück, die zwölf Prozent erreichten.

Das Feld in Großbritannien führt die neue Brexit-Partei von Nigel Farage an (34 Prozent), gefolgt von der die Opposition anführenden Labour Party (21 Prozent). Eigentlich hätte im Vereinigten Königreich gar keine EU-Wahl mehr stattfinden sollen. Die Verzögerung des EU-Austritts macht die Abhaltung jedoch nötig.

Sowohl die Konservativen als Labour wurden bei Kommunalwahlen und in Umfragen für ihre Brexit-Politik abgestraft. Premierministerin May sah sich mangels einer Mehrheit im Unterhaus und Kontroversen in ihrer eigenen Partei gezwungen, in Sachen Brexit Verhandlungen mit Labour aufzunehmen. Diese haben bisher keine Früchte getragen. Der Europaparlamentarier Farage setzte sich früher als Chef der Partei UKIP maßgeblich für den Brexit ein, als die Briten 2016 in einem Referendum mit knapper Mehrheit dafür votierten.