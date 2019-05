Brand in Wien-Simmering: Feuer nach rund zehn Stunden unter Kontrolle

Wien (APA) - Gut zehn Stunden nach der ersten Alarmierung hat die Wiener Berufsfeuerwehr am Samstagabend den Brand im Dachgeschoß eines Hauses in Simmering unter Kontrolle gebracht. Das teilten die Einsatzkräfte gegen 20.00 Uhr mit. Die Alarmstufe 5 bleibe aufrecht, und man kämpfe weiter gegen die Flammen - „der Brand ist aber eingehegt, nun geht es sukzessive an Nachlöscharbeiten“, hieß es in einer Aussendung.

Zuletzt war es darum gegangen, ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Haus in der Sedlitzkygasse zu verhindern. Das Dachgeschoß des Wohnhauskomplexes Simmeringer Hauptstraße - Enkplatz - Sedlitzkygasse wurde weitgehend zerstört. Es gab fünf Leichtverletzte. Die Berufsfeuerwehr war mit knapp 200 Personen, rund 40 Fahrzeugen sowie Drehleitern und Teleskopmastbühnen im Einsatz. Dazu kamen Großaufgebote von Berufsrettung und Polizei.