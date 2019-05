Krems/Leoben (APA) - Samstag-Ergebnisse der spusu Liga der Handball-Männer:

Halbfinale (best of three), erstes Spiel: UHK Krems - HC Fivers WAT Margareten 30:26 (14:9). Stand in der Serie: 1:0

Relegation (best of three), drittes Spiel: Union Juri Leoben - HC Linz AG 31:38 (29:29). Endstand der Serie: 1:2