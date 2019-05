Handball: Halbfinal-Auftaktsieg für Krems gegen Fivers

Krems/Leoben (APA) - Topfavorit und Cup-Sieger UHK Krems hat das Auftaktspiel der „best of three“-Halbfinalserie in der Handball-Liga der Männer gewonnen. Die Niederösterreicher, Sieger der Haupt- und Bonusrunde, feierten am Samstagabend einen 30:26-(14:9)-Heimerfolg über Titelverteidiger Fivers WAT Margareten, der am Dienstagabend (18.15 Uhr) im zweiten Match Heimvorteil hat.

Krems stellte schon in der ersten Hälfte die Weichen zum Sieg, als man von 5:7 auf 11:7 stellte. Nach der Pause betrug der Vorsprung dann zwischenzeitlich sogar bis zu sieben Tore. Vor allem Goalie Michal Shejbal präsentierte sich in guter Form, parierte knapp ein Drittel aller Würfe auf seinen Kasten.

Der HC Linz AG schaffte indes mit einem 38:31-(29:29,16:16)-Auswärtserfolg nach Verlängerung bei der Union Leoben den Klassenerhalt. Die Steirer, die schon 11:6 geführt hatten, spielen dagegen in der kommenden Saison nur noch in der spusu Challenge.