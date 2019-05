Handball: Hypo NÖ dominierte Finalgeneralprobe gegen Atzgersdorf

Maria Enzersdorf (APA) - Hypo NÖ steht vor dem 43. Meistertitel en suite in der heimischen Handball-Frauen-Liga. Die Niederösterreicherinnen feierten am Samstagabend in der letzten Runde einen klaren 27:15-(12:5)-Heimsieg über WAT Atzgersdorf und gewannen damit auch ihr 22. Match im Grunddurchgang. Die Partie war eine echte Generalprobe für die beiden Finalspiele zwischen Hypo und Atzgersdorf am 16. und 19. Mai.

„Bei diesem Resultat muss man im Hinblick auf die Finalspiele vorsichtig sein. Atzgersdorf hat drei Spielerinnen geschont, die leicht verletzt sind. Da wollte man vor dem Finale nichts riskieren. Für sie war das Spiel eigentlich bedeutungslos. So war es für uns eine klare Sache“, sagte Hypo-Coach Ferry Kovacs nach dem souveränen Erfolg. Das Auswärtsmatch in der Hinrunde hatte der Titelverteidiger 30:20 gewonnen.