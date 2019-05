Wien (APA) - Bei dem Brand in einem Wohnkomplex in der Simmeringer Hauptstraße in Wien-Simmering hat die Berufsfeuerwehr am Samstag um 21.45 Uhr „Brand aus“ gegeben. Das sagte Feuerwehrsprecher Lukas Schauer der APA.

Der seit 10.00 Uhr dauernde Einsatz war damit allerdings nicht beendet. Die Alarmstufe wurde von 5 auf 3 reduziert und einige Löschkräfte abgezogen. Allerdings setzten die Einsatzkräfte vor allem Sicherungs- und Kontrollarbeiten fort.