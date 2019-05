Wiener Polizei fahndet nach Wohnungseinbrecher

Wien (APA) - Die Wiener Polizei fahndet nach einem Mann, der am 23. April in der Donaustadt in eine Wohnung in der Siebenbürgerstraße eingebrochen ist. Der Unbekannte gelangte über eine Balkontüre in die Räumlichkeiten und durchsuchte diese, während die Bewohner nebenan schliefen. Mit Bargeld konnte der Einbrecher flüchten. Die Polizei veröffentlichte am Sonntag ein Foto aus einer Überwachungskamera.