Cannes (APA) - Österreichs Damen-Volleyball-Nationalteam wird ab 26. Mai in der Golden European League mit einer französischen Meisterin antreten. Katharina Holzer holte am Wochenende in ihrer Premieren-Saison in Cannes den Titel. Es war der erste Meistertitel für Cannes seit 2015, in der „best of three“-Finalserie wurde Nantes 2:0 besiegt.

In Tests gegen Australien gab es für die ÖVV-Equipe zuletzt ein 4:1-Sieg und eine 2:3-Niederlage.