Sieben Tage Wirtschaft - Die Woche 13.05. bis 19.05. Wiederholung

Wien (APA) - Nach den mühsamen Handelsgesprächen zwischen China und den USA wird das Thema wohl auch nächste Woche weiterziehen. Die Außenwirtschaftsorganisation der WKÖ eröffnet in Vietnam eine Vertretung. In Brüssel treffen sich die Finanzminister der Eurozone bzw. der ganzen EU.

In Österreich zieht sich der Grasser-Prozess mit den Verhandlungstagen 94 bis 96 weiter. Die Inflationsrate vom April wird bekanntgegeben. Frequentis geht in Wien und Frankfurt an die Börse, auch stehen einige Quartalszahlen an.

Am Montag (bis Freitag) geht der Prozess Linz gegen BAWAG um ein missglücktes Swap-Geschäft weiter. Die Agrana präsentiert ihre Quartalszahlen. Der von einem Betrugsfall betroffene oberösterreichische Flugzeugzulieferer FACC bemüht sich um einen Vergleich mit seinem ehemaligen Vorstand.

Am Dienstag bestellt die Hauptversammlung der OMV einen neuen Aufsichtsrat nach dem Abgang unter Protest von Ex-Siemens-Konzernchef Peter Löscher. Frequentis ist erstmals an der Börse zu handeln. Der Grasser-Prozess geht weiter (bis Donnerstag), die Nationalbank präsentiert die Zahlungsbilanz, das Forum Mobilkommunikation eine Umfrage zum neuen Mobilfunkstandard 5G, die Wirtschaftskammer Wien eine zur Internetversorgung in Wien. E-Control-Chef Urbantschitsch stellt sich Journalistenfragen. Quartalszahlen gibt es von BAWAG und Rosenbauer.

Die Wiener Börse zieht am Mittwoch ebenso Bilanz wie das Verkehrsbüro. Die ÖVAG-Abbaugesellschaft Immigon dürfte ihren Liquidationsbeschluss fassen. Quartalszahlen gibt es von der Erste Group, RBI und Mayr-Melnhof.

Am Donnerstag eröffnet die Außenwirtschaftsorganisation der Wirtschaftskammer offiziell ihre neue Vertretung in Ho Chi Minh City. Die Finanzminister der Eurozone treffen sich am Nachmittag in Brüssel. Die Bundesforste präsentieren ihre Strategie bis 2050. Magenta-Chef Bierwirth beantwortet Journalistenfragen. Quartalszahlen gibt es von UNIQA und Wienerberger, Jahreszahlen von der Tiroler Stihl.

Die Inflationsrate für April steht am Freitag am Programm. Die Finanzminister der EU-Länder kommen in Brüssel zusammen.

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Montag, 13. Mai 2019

WIEN

* 09:30 WI WB PK Agrana Beteiligungs-AG „Jahresergebnis 2018/19“ 07:30 Ergebnis-Bekanntgabe

10:00-18:00 WI II Forts. Prozess Stadt Linz gegen BAWAG zu Swapgeschäft

* 13:00 WI Bekanntgabe Austrian Airlines AG (AUA) „Verkehrszahlen April“

KÄRNTEN

Villach

* 11:30 WI XI PK Infineon Austria anlässlich des Starts eines neuen Forschungsprojektes

OBERÖSTERREICH

Ried im Innkreis

* 13:00 WI CI Nicht öffentliches Vergleichsgespräch im Zusammenhang mit dem Zivilprozess FACC gegen ehemaligen Vorstand nach Schaden durch „Fake-President-Fraud“

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Dienstag, 14. Mai 2019

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Rosenbauer International AG „Ergebnis 1. Quartal“

* WI WB Bekanntgabe BAWAG „Ergebnis 1. Quartal“

WI WA WB Erstnotiz Frequentis AG an Börsen Frankfurt und Wien

09:30 WI IT Jahres-PK Forum Mobilkommunikation (FMK) „Wirtschafts- und Verkehrsdaten der Mobilfunkindustrie - Umfrage Mobilfunknutzung - 5G“ mit CTO Baldermann (Hutchison Drei), FMK-Vizepräsident und FEEI-GF Roitner, FMK-GF Kropik

* 09:30 WI II CI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Grasser u.a. wegen Bestechungs- und Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

10:00- 18:00

WI II Forts. Prozess Stadt Linz gegen BAWAG zu Swapgeschäft

10:00 WI Vorstand Wolfgang Urbantschitsch (E-Control) im Klub der Wirtschaftspublizisten (nur für Klubmitglieder)

10:00 WI PK Oesterreichische Nationalbank (OeNB) „20 Jahre Euro: Österreichs Außenwirtschaft im Jahr 2018 - Zahlungsbilanz „ mit Vize-Gouverneur Ittner, Dir. Turner

10:30 WI CI IT PK Wirtschaftskammer Wien (WKW) „Unternehmensbefragung Internetversorgung in Wien“ mit u.a. Spartenobmann Heimhilcher, Spartenobmann Puaschitz

14:00 WI WB o HV OMV AG - AR-Chef Peter Löscher legt seine Funktion vorzeitig mit Ablauf der Hauptversammlung zurück

VIETN

Hanoi

* WI AI WKÖ-Präsident Mahrer in Vietnam und Singapur (13.5. bis 19.5.) (Gespräch mit Thailands Premier Nguyen Xuan Phuc)

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Mittwoch, 15. Mai 2019

WIEN

* WI WB Bekanntgabe Mayr-Melnhof Karton AG „Ergebnisse zum 1. Quartal“

WI WB Online-Veröffentlichung Oberbank AG „Bericht 1. Quartal“

* WI Bekanntgabe Bank Austria „Konjunkturindikator Mai“ (vormittags)

WI Hauptversammlung der ÖVAG-Abbaugesellschaft Immigon - Liquidationsbeschluss, Ithuba wird zum Abwickler ernannt

* 07:30 WI WB Bekanntgabe Raiffeisen Bank International AG (RBI) „Ergebnis 1. Quartal“ - 14:00 Telefonkonferenz mit CEO Strobl, CFO Grüll, CRO Mösenbacher

* BILD 09:30 WI II CI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Grasser u.a. wegen Bestechungs- und Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

* 09:30 WI Jahres-PG Wiener Börse „Ergebnis 2018 - Positionierung - Zwischenbilanz zur neuen Ausrichtung“ mit CEO Boschan, Aufsichtsratsvors. Scheuch

10:00- 18:00 WI II Forts. Prozess Stadt Linz gegen BAWAG zu Swapgeschäft

10:00 WI CI PK Verkehrsbüro Group „Bilanz 2018“ mit Vorstandssprecher Winkler

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Donnerstag, 16. Mai 2019

WIEN

* 07:30 WI WB Bekanntgabe UNIQA „Ergebnis 1. Quartal“ sowie „Solvency and Financial Condition Report 2018“ - 14:00 Telefonkonferenz mit CEO Brandstetter, CFO Svoboda

07:30 WI WB Bekanntgabe Wienerberger AG „Ergebnisse 1. Quartal“

09:30 WI Veranstaltung Business Circle „Banking Summit Vienna 2019“ u.a. mit CEO Walter (comdirect) (Anmeldung erforderlich) (kostenpflichtig) http://go.apa.at/FyYGcDBu (16.05.-17.05.)

* BILD 09:30 WI II CI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Grasser u.a. wegen Bestechungs- und Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

* 10:00 WI CI Bilanz-PK Österreichische Bundesforste (ÖBf) „Ergebnisse 2018 - Strategie 2025/50“ mit Vorstandssprecher Freidhager, Finanzvorstand Schöppl

10:00- 18:00 WI II Forts. Prozess Stadt Linz gegen BAWAG zu Swapgeschäft

* 10:00 WI IT Vorstandsvorsitzender Andreas Bierwirth (Magenta Telekom/T-Mobile) im Klub der Wirtschaftspublizisten (nur für Klubmitglieder)

TIROL

Langkampfen

* 10:30 WI PG Stihl Österreich „Wirtschaftsjahr 2018“ u.a. mit Schaller (GF Stihl Tirol), Koller (Bereichsleiter Produktion und Marktversorgung), Simmer (Bereichsleiter Marketing- und Vertriebsservices)

EU

Brüssel

* 15:00 WA AA Treffen der Finanzminister der Eurogruppe

VIETNAM/SINGAPUR

Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon)/Singapur

* WA WKÖ-Präsident Mahrer in Vietnam und Singapur (13.5. bis 19.5.) - Offizielle Eröffnung des neuen Außenwirtschaftscenters in Ho Chi Minh City

----------------------------------------------------------------- ----

APA - Termine am Freitag, 17. Mai 2019

WIEN

09:00 WI Veranstaltung Business Circle „Banking Summit Vienna 2019“ u.a. mit Max Schrems (noyb), Executive Dir. Cofer (JP-Morgan), Ossig (Haupt-GF Bundesverband deutscher Banken), Kolm (OeNB) (Anmeldung erforderlich) (kostenpflichtig) http://go.apa.at/FyYGcDBu (16.05.-17.05.)

* 09:00 WI Bekanntgabe Statistik Austria „Verbraucherpreisindex (VPI) April“

* 09:30 WI CI PG Dr. Richard Firmengruppe „90-Jahr-Jubiläum: Bilanz und Ausblick - Studienpräsentation ‚Mobilität in Österreich‘“ mit GF Richard

10:00- 18:00 WI II Forts. Prozess Stadt Linz gegen BAWAG zu Swapgeschäft

EU

Brüssel

10:00 WA AA II EU-Rat Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN)