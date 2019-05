Fußball: WAC festigte 2 - Meinungen

Wolfsberg (APA) - Stimmen zu WAC - St. Pölten (4:0):

Christian Ilzer (Trainer WAC): „In der ersten Hälfte hatten wir auch wegen des Windes etwas Probleme. In der zweiten Hälfte haben wir nach längerer Zeit wieder eine Standardsituation genützt. Wir haben das Spiel gewonnen, aber noch nicht mehr. Man darf jetzt nicht zu überschwänglich werden, doch es war ein großer Schritt in die richtige Richtung. Am Sonntag in Wien haben wir den ersten Matchball. Die Diskussionen um meine Person lasse ich nicht an mich heran. Ich verfolge nur das Ziel, Platz drei zu behaupten, alles andere interessiert mich nicht.“

Ranko Popovic (Trainer St. Pölten): „Erfahrung kann man nicht kaufen, die muss man sammeln. Die erste Hälfte war ziemlich ausgeglichen. Nach dem 0:1 haben wir zu passiv reagiert. Wir haben zu viele Fehler gemacht, daraus muss man lernen.“