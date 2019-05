Basketball: Gmunden schaffte im 5. Spiel Sprung ins ABL-Semifinale

Gmunden (APA) - Die Swans Gmunden haben ihr Viertelfinale in der Admiral Basketball-Bundesliga (ABL) im fünften und letzten Spiel der „best of five“-Serie für sich entschieden. Die Oberösterreicher setzten sich am Sonntag vor eigenem Publikum gegen die Traiskirchen Lions mit 70:61 (31:31) durch. Im Halbfinale treffen die Swans nun auf die Oberwart Gunners, die Nummer zwei des Grunddurchgangs.

In der in den ersten beiden Vierteln ausgeglichene Partie erspielte sich Traiskirchen nach der Halbzeitpause Vorteile. Auch die höhere Schlagkraft in der Zone gab den Ausschlag für die Niederösterreicher, bei denen Center Jozo Rados mit 28 Punkten eine bärenstarke Leistung ablieferte. Gmunden hatte den Rückstand jedoch bis zu Beginn des Schlussabschnitts wettgemacht und zog dann noch davon.

Ergebnis „best of five“-Viertelfinale der österreichischen Basketball-Liga der Herren (ABL) vom Sonntag/5. Spiel:

Swans Gmunden - Traiskirchen Lions 70:61 (31:31). Endstand in der Serie 3:2

Halbfinale (ab Mittwoch): Kapfenberg Bulls - Dukes Klosterneuburg, Oberwart Gunners - Swans Gmunden