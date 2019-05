AUSSENPOLITIK - Termine von Mo, 13.05.19 bis Di, 14.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

~ Diensthabende Vormittag: Edgar Schütz

Nachmittag: Alexandra Demcisin

11./12.: Martin Hanser

Telefon: (01) 36060/1430 E-Mail: aussenpolitik@apa.at

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Montag, 13. Mai 2019

WIEN - AI European Newspaper Congress 2019 (12.-14.5.) mit

II u.a. Bundeskanzler Kurz

MI - AI Nordmazedonischer Parlamentspräsident Xhaferi in

Österreich (13.5.-14.5.) - AI 15:00 Teffen mit Bundesratsvizepräsident Brunner

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg,

Pavillon Bibliothekshof, Lokal 6, 1.,

Heldenplatz) - AI 18:00 Treffen mit Nationalratspräsident Sobotka

18:50 Presspoint (Lokal E2)

(Palais Epstein, Lokal E2, 1., Dr.-Karl-

Renner-Ring 3)

* 09:30 II EU-Wahl: PK SPÖ „12-Punkte-Programm der SPÖ für

AI ein besseres Europa“ mit Spitzenkandidat Schieder

(SPÖ Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal, 2.

Stock, 1., Löwelstraße 18) - 16:00 II EU-Wahl: Podiumsdiskussion AK Wien „EU-Wahlen

AI 2019: Europas Zukunft bestimmen. Was können die

WI ArbeitnehmerInnen von einer Neuaufstellung der EU

erwarten?“ mit Gamon (NEOS), Karas (ÖVP), Kogler

(Die Grünen), Regner (SPÖ), Vilimsky (FPÖ)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://tinyurl.com/y432jsl4

(AK Wien Bildungszentrum, 4., Theresianumgasse 16-

18) - 19:00 AI Vortrag „Algerien zwischen Transition und

Restauration“ von Rachid Ouaissa (Universität

Marburg)

(Bruno Kreisky Forum, 19., Armbrustergasse 15) - 19:00 II EU-Wahl: Diskussion Die Grünen „Republik Europa -

AI Vision und Wirklichkeit“ mit u.a. Bundessprecher

Kogler, Schriftsteller Menasse

(Museum für Volkskunde, 8., Laudongasse 15-19) - 19:30 AI Podiumsdiskussion „Unser Europa - Vielfalt - Die

II wir wollen“ mit Schieder (SPÖ-EU-Spitzenkandidat),

KI Cornelius Obonya (Schauspieler), Laura Wiesböck

(Soziologin)

(RAUM der IG Architektur, 6., Gumpendorfer Straße

63b) * 20:00 AI „NZZ Podium Wien ‚Europa‘“ mit Wolfgang Eder

II (Vorstandsvorsitzender voestalpine AG), MEP Karas

(ÖVP), SPÖ-Vorsitzender Rendi-Wagner, Timothy

Snyder (Historiker) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(MuseumsQuartier, 7., Museumsplatz 1)

OBERÖSTERREICH Linz - 10:30 II PK ÖVP OÖ „EU-Wahl 2019“ mit OÖ Spitzenkandidatin

AI Winzig, Landesrat Achleitner

(OÖ. Presseclub Saal B, Landstraße 31) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel * AA US-Außenminister Pompeo in Russland - Teilnahme am

EU-Außenministerrat * 10:00 AA EU-Außenministerrat (Hauptthemen Iran, Libyen,

Venezuela) mit u.a. Außenministerin Kneissl

17:30 PK

18:30 EU-Ratspräsident Tusk empfängt Staats- und

Regierungschefs der Länder der „Östlichen

Partnerschaft“ (EaP) zum zehnjährigen Jubiläum EU-WEIT * AA EU-Wahlkampf GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel * AA Entwicklung um Brexit - Tauziehen zwischen Tories

und Labour Party - EU-Wahlkampf in Großbritannien ---------------------------------------------------------------------

ARMENIEN Eriwan * AA Prozess gegen armenischen Ex-Präsidenten

Kotscharian wegen Wahlmanipulation

BELGIEN Antwerpen - AA Konferenz der Europäischen Rabbiner „Thora und

Tradition angesichts der aktuellen

Herausforderungen“ (13.5. bis 15.5.)

DEUTSCHLAND Berlin - AA Treffen der EU-Ausschüsse Deutschlands,

Frankreichs und Polens im Format „Weimarer

Dreieck“

München - 19:00 AI Europa-Kundgebung der Münchner CSU mit u.a.

II Spitzenkandidat Posselt (CSU), steirischem

Landeshauptmann Schützenhöfer (ÖVP)

IRAN/USA Teheran/Washington * AA Wachsende Spannungen zwischen Iran und USA - Nach

WA Teilausstieg Teherans aus Atomdeal und Verhängung

neuer US-Sanktionen - USA verstärken

Militärpräsenz im Nahen Osten

ISRAEL Jerusalem * AA Israel feiert Jerusalem-Tag anl. der Eroberung des

arabisch geprägten Ostteils im Sechstagekrieg 1967

ITALIEN (SÜDTIROL) Bozen - 14:00 AA PG Silvius Magnago-Stiftung „Südtirols

Minderheitenschutzsystem: Grundlagen,

Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen aus

völker- und verfassungsrechtlicher Sicht“

(Palais Widmann, Silvius-Magnago-Platz 1)

LITAUEN Vilnius * AA Nach Präsidentenwahl in Litauen - Stichwahl am 26.

Mai

PHILIPPINEN Manila * AA Parlamentswahlen auf den Philippinen

SCHWEDEN Stockholm * AA Schwedische Staatsanwaltschaft entscheidet über

CA Wiederaufnahme der Ermittlungen zu den

IT Vergewaltigungsvorwürfen gegen WikiLeaks-Gründer

Assange

SLOWAKEI Bratislava * 14:00 AI Treffen „For A Europe Of Sovereign Nations“ mit

französischer Rechtspopulistin Le Pen

(Rassemblement National), MEP Mayer (FPÖ), Kollar

(Sme rodina)

(Grand Hotel River Park, Dvo?ákovo nábrežie 6)

UNO Genf - AA 2. Sitzungsperiode der Genfer Abrüstungskonferenz

(13.5.-28.6.)

USA Washington * AA Ungarischer Ministerpräsident Orban bei US-

Präsident Trump

VENEZUELA Caracas * AA Entwicklung im Machtkampf zwischen Opposition und

Regierung in Venezuela

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Dienstag, 14. Mai 2019

WIEN - AI European Newspaper Congress 2019 (12.-14.5.)

II

MI - AI Nordmazedonischer Parlamentspräsident Xhaferi in

Österreich (13.5.-14.5.) - AI 09:30 Treffen mit Mitgliedern der bilateralen

Gruppe Österreich-Nordmazedonien

11:00 Treffen mit Mitgliedern des

Außenpolitischen Ausschusses zusammen

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg,

Pavillon Bibliothekshof, Lokal 6, 1.,

Heldenplatz)

- 08:30 AI PK epicenter.works „Wir kippen die

CI Fluggastdatenspeicherung“ anl. Beschwerde über

WI Speicherung und Analyse von Fluggastdaten mit

Angelika Adensamer (epicenter.works), Christof

Tschohl (epicenter.works), Elisabeth Klatzer

(Beschwerdeführerin) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Cafe Landtmann, Löwelzimmer, 1., Universitätsring

4) - 18:00 AI Vortrag Österreichisches Institut für

Internationale Politik (OIIP) „The Domestic

Determinants of US Foreign Policy, or Why

Europeans Don“t Understand Americans (But Think

They Do)“ mit u.a. Hamilton (John Hopkins

Univeristy) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich) http://go.apa.at/s4DJho1n

(Industriellenvereinigung, Urbansaal, 3.,

Schwarzenbergplatz 4) - 18:00 AI Podiumsdiskussion „Citizens of Nowhere. How Europe

II Can Be Saved from Itself“ mit Niccolò Milanese

(Ko-Präsident der Europäischen Alternativen),

ehemaliger Vizepräsidentin des Europäischen

Parlaments, Lunacek (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Institut für die Wissenschaften vom Menschen

(IWM), Bibliothek, 9., Spittelauer Lände 3) - 18:00 AI Gespräch Women without Borders „Acht und Neunzig

II Seiten“ mit Eva Beresin (Autorin)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Notizen einer Auschwitz-Überlebenden nach ihrer

Befreiung durch die Rote Armee)

(WwB & B.LA, 1., Rauhensteingasse 12)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 09:00 II PG SPÖ NÖ „Für ein soziales und nachhaltiges

AI Europa“ mit Landesparteivors. LHStv. Schnabl, EU-

Wahl-Spitzenkandidat Sidl

(SPÖ NÖ, Niederösterreichring 1A)

Wieselburg - 19:00 II Veranstaltung ÖVP NÖ „Blau-gelber Europa-Abend“

AI mit u.a. Bundeskanzler Kurz, LH Mikl-Leitner, EVP-

Spitzenkandidat Weber, ÖVP-Spitzenkandidat Karas

(Messe Wieselburg, Halle 3, NV-Forum,

Volksfestplatz 3)

OBERÖSTERREICH Linz - 11:00 II PK ÖVP OÖ „EU-Repair-Siegel“ mit LH Stelzer, Oö.

AI EU-Spitzenkandidatin Winzig

(OÖ. Presseclub Saal A, Landstraße 31) - 13:00 II PK OÖ Seniorenbund „Die Seniorinnen und Senioren

AI entscheiden die EU-Wahl wesentlich mit“ mit Obmann

Pühringer, EU-Kandidat Pirchner, GF Ebner

(OÖ. Presseclub Saal C, Landstraße 31) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel - 10:00 WA EU-Agrar- und Fischereirat mit u.a.

CA Landwirtschaftsministerin Köstinger

AA * 10:00 AA EU-Außenministerrat (mit Verteidigungsministern) EU-WEIT * AA EU-Wahlkampf ---------------------------------------------------------------------

BELGIEN Antwerpen - AA Konferenz der Europäischen Rabbiner „Thora und

Tradition angesichts der aktuellen

Herausforderungen“ (13.5. bis 15.5.)

LIECHTENSTEIN Vaduz - AI Familienministerin Bogner-Strauß in Liechtenstein

II

NEUSEELAND Christchurch - AA UNO-Generalsekretär Guterres in Neuseeland

RUSSLAND Sotschi - AI Bundespräsident Van der Bellen in Russland (14.5.-

15.5.)

(Anreise) * AA Treffen US-Außenminister Pompeo mit russischem

Amtskollegen Lawrow und russischem Präsidenten

Putin

VIETN Hanoi * WI WKÖ-Präsident Mahrer in Vietnam und Singapur

AI (13.5. bis 19.5.) (Gespräch mit Vietnams

Regierungschef Nguyen Xuan Phuc)

