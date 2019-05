INNENPOLITIK - Termine von Mo, 13.05.19 bis Di, 14.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Montag, 13. Mai 2019

ÖSTERREICH-WEIT * CI Start der österreichweiten Krisenübung „Helios“

II (13.-15.5.)

WI - 08:30 II Haupttermin Zentralmatura Latein/Griechisch

XI

WIEN - AI European Newspaper Congress 2019 (12.-14.5.) mit

II u.a. Bundeskanzler Kurz

MI * 09:30 II EU-Wahl: PK SPÖ „12-Punkte-Programm der SPÖ für

AI ein besseres Europa“ mit Spitzenkandidat Schieder

(SPÖ Bundesgeschäftsstelle, Sitzungssaal, 2.

Stock, 1., Löwelstraße 18) * 09:45 II PK „Task Force ‚Strafrecht‘“ mit StS Edtstadler, CI Justizminister Moser (beide ÖVP), Innenminister LIVE Kickl (FPÖ) (live auf http://go.apa.at/lJkhKmhk )

(Bundeskanzleramt, Kongress-Saal, 1.,

Ballhausplatz 2) - 10:00- WI Forts. Prozess Stadt Linz gegen BAWAG zu

18:00 II Swapgeschäft

(Handelsgericht Wien, Saal 708, 3., Marxergasse

1a) - 10:00 II Konzferenz Sir Peter Ustinov Institut „Vorurteile

XI und Sozialentwicklung: Bildung und Präventation im

Kindes- und Jugendalter“

(bis 14.)

(Sky Lounge der Universität Wien, 9., Oskar-

Morgenstern-Platz 1) - 16:00 II EU-Wahl: Podiumsdiskussion AK Wien „EU-Wahlen

AI 2019: Europas Zukunft bestimmen. Was können die

WI ArbeitnehmerInnen von einer Neuaufstellung der EU

erwarten?“ mit Gamon (NEOS), Karas (ÖVP), Kogler

(Die Grünen), Regner (SPÖ), Vilimsky (FPÖ)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://tinyurl.com/y432jsl4

(AK Wien Bildungszentrum, 4., Theresianumgasse 16-

18) - 18:00 II Aufführung/Lesung „Alles kann passieren - Ein

KI Polittheater“ von Florian Klenk und Doron

Rabinovici

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, 1.,

Heldenplatz) - 19:00 II EU-Wahl: Diskussion Die Grünen „Republik Europa -

AI Vision und Wirklichkeit“ mit u.a. Bundessprecher

Kogler, Schriftsteller Menasse

(Museum für Volkskunde, 8., Laudongasse 15-19) - 19:30 AI Podiumsdiskussion „Unser Europa - Vielfalt - Die

II wir wollen“ mit Schieder (SPÖ-EU-Spitzenkandidat),

KI Cornelius Obonya (Schauspieler), Laura Wiesböck

(Soziologin)

(RAUM der IG Architektur, 6., Gumpendorfer Straße

63b) * 20:00 AI „NZZ Podium Wien ‚Europa‘“ mit Wolfgang Eder

II (Vorstandsvorsitzender voestalpine AG), MEP Karas

(ÖVP), SPÖ-Vorsitzender Rendi-Wagner, Timothy

Snyder (Historiker) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(MuseumsQuartier, 7., Museumsplatz 1)

BURGENLAND Eisenstadt - 09:00 II PK „Woche der Familie 2019 - Familie in Bewegung“

CI mit Gottweis (Vorsitzende Burgenländischer

Familienbund), Hackl (Evangelische Kirche A.B.),

LR Winkler, Kanonikus Wüger (Katholische Kirche)

(Haus der Volkspartei, 1. Stock, Sitzungssaal,

Ing. Julius Raab Str. 7) * 10:00 II PK ÖVP Burgenland, Grüne Burgenland „Transparenz-

Skandal: Weiter große Unklarheiten nach

Sonderlandtag“ mit ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolf,

LAbg. Ulram (ÖVP), Landessprecherin Petrik (Grüne)

(Hotel Burgenland, Colmarstüberl, Franz

Schubertplatz 1)

KÄRNTEN Klagenfurt * 08:45 CI Prozess gegen eine „Staatsverweigerin“ wegen

II Missbrauchs der Amtsgewalt (zweiter Rechtsgang)

(Landesgericht Klagenfurt, VS 29, Dobernigstraße

2) - 11:30 CI PK Die Grünen Kärnten „Tiertransporte“ u.a. mit

II EU-Kandidatin Voglauer, Tierarzt Rabitsch

(Hotel Sandwirth, Pernhartgasse 9)

Villach - 18:00 II Diskussion Stadt Villach „Zusatztafeln für

CI historisch belastete Straßennamen“

(Bambergsaal, Moritschstraße 2)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten * 09:30 II PG SPÖ NÖ „Aktuelle politische Entwicklungen“ mit

Stv. Landesparteivorsitzendem Hundsmüller, Stv.

Landesparteivorsitzende LR Königsberger-Ludwig

(SPÖ NÖ, Niederösterreichring 1A) * 10:00 II PK „Weitere Schritte im Asyl-Maßnahmenplan“ mit LR

CI Waldhäusl (FPÖ)

(Haus 17a, Landhausplatz)

OBERÖSTERREICH Linz - 10:30 II PK ÖVP OÖ „EU-Wahl 2019“ mit OÖ Spitzenkandidatin

AI Winzig, Landesrat Achleitner

(OÖ. Presseclub Saal B, Landstraße 31)

STEIERMARK Bruck/Mur - 08:30 II PK SPÖ Steiermark „Europa sozialer und gerechter

machen“ mit u.a. EU-Spitzenkandidatin Vollath,

SPÖ-Europasprecher Leichtfried

(SPÖ-Regionalbüro, Theodor-Körner-Straße 3)

Graz - 10:00 II PG Diözese Graz-Seckau „Lange Nacht der Kirchen

KI 2019“ u.a. mit Stadtpfarrpropst Leibnitz,

CI Evangelischer Superintendent Rehner

(Stadtpfarrkirche Graz, Orgelempore, Herrengasse) - 11:30 II PK Stadtgemeinde „Graz in Zahlen - neue Statistik

CI rund um die Entwicklung der Stadt“ mit Bgm. Nagl

(ÖVP), Ennemoser (Präsidialabteilung)

(Rathaus Graz, Bürgermeisteramt, II., Hauptplatz

1)

Seggauberg - II Veranstaltung Geist & Gegenwart „Das digitale

CI Europa - no borders, no limits“ (05.06. - 07.06.)

WI (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Schloss Seggau, Seggauberg 1) - II 11:00 PK Geist & Gegenwart „Programm zum

CI diesjährigen Pfingstdialog ‚Das digitale

WI Europa‘ vom 5. bis 7. Juni“ mit LR

Eibinger-Miedl (ÖVP), Bischofsvikar

Schnuderl, Wieser (Verleger), Hösele

(Koordinator)

(Graz, Medienzentrum Steiermark, Hofgasse

16)

TIROL Innsbruck * 09:00 II PG Stadt Innsbruck „Ein Jahr Stadtregierung -

Bilanz 2018/19“ u.a. mit Bgm. Willi (Grüne),

Vizebürgermeisterin Oppitz-Plörer (FI),

Vizebürgermeister Gruber (ÖVP)

(Rathaus, Foyer des Plenarsaals, Maria-

Theresienstraße 18) * BILD 10:00 II PK „Neue Entwicklungen bei der

Transparenzdatenbank“ mit Finanzminister Löger

(ÖVP), Landeshauptmann Platter (ÖVP),

Landeshauptmann Wallner (ÖVP), Landeshauptmann

Haslauer (ÖVP)

(Landhaus 1, Säulenhalle, 1. Stock, Eduard

Wallnöfer Platz 3)

VORARLBERG Bregenz - 10:00 CI PK Landesregierung Vorarlberg, ÖBB Infrastruktur

WI AG „Bahnhofsoffensive für Vorarlberg -

II Präsentation Rheintal-Walgau-Konzept II“ mit u.a.

LR Rüdisser (ÖVP), LR Rauch (Grüne), ÖBB

Infrastruktur-Vorstand Angelo

(Landhaus Bregenz, Zi. 133, Arlbergstraße)

DEUTSCHLAND München - 19:00 AI Europa-Kundgebung der Münchner CSU mit u.a.

II Spitzenkandidat Posselt (CSU), steirischem

Landeshauptmann Schützenhöfer (ÖVP)

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Dienstag, 14. Mai 2019

ÖSTERREICH-WEIT * 08:30 II Haupttermin Zentralmatura Italienisch und damit

XI Abschluss des diesjährigen Durchgangs

WIEN - AI European Newspaper Congress 2019 (12.-14.5.)

II

MI * 09:00 II PK Caritas „Was sich Menschen mit Behinderung von

CI Politik und Gesellschaft wünschen“ mit u.a. Präs.

Landau

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg,

Pavillon Bibliothekshof, Lokal 5, 1., Heldenplatz) * 09:30 II PG ProSiebenSat.1 PULS 4-Gruppe „Joyn ZAPPN:

KI Streaming- und Playerstrategie „

MI (ProSiebenSat.1 PULS 4 , 3., Maria Jacobi-Gasse 1) * BILD 09:30 WI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister

II Grasser u.a. wegen Bestechungs- und

CI Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

(Straflandesgericht, Großer Schwurgerichtssaal,

8., Wickenburggasse 22) * BILD 10:00 CI Jahres-PK Wissenschaftsfonds (FWF) mit

II Wissenschaftsminister Faßmann (ÖVP), FWF-Präsident

XI Tockner, Vadrot (Schrödinger-Stipendium/ERC

Starting Grant), Ücal (Zukunftskolleg)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(APA-Pressezentrum, 6., Laimgrubengasse 10) - 10:00 II PK Kinderfreunde „Tag der Familie“ mit u.a.

CI Bundesvors. Oxonitsch, Bundesgeschäftsführer

Bohmann, Kinderrechte-Expertin Gruber-Pruner

(Cafe Frauenhuber, 1., Himmelpfortgasse 6) * 10:00 II Pressefrühstück „Lange Nacht der Kirchen 2019“ mit

CI u.a. Theologin Schelander-Sertic, Bischofsvikar

KI Schutzki, Domkapellmeister Landerer

(Club 4, 1., Stephansplatz 4) - 10:00- WI Forts. Prozess Stadt Linz gegen BAWAG zu

18:00 II Swapgeschäft

(Handelsgericht Wien, Saal 708, 3., Marxergasse

1a) * BILD 10:00 KI PK Die Vielen in Österreich „Solidarität statt

II Privilegien! Es geht um Alle! Die Kunst bleibt

frei!“ mit Dir. Beitl (Volkskundemuseum), Gerhild

Steinbuch, Angewandte-Rektor Bast, Sabine Haupt

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://www.dievielen.at/

(Museum für Volkskunde, 8., Laudongasse 15-19) * 10:00 II PK Volksanwaltschaft „Barrierefreie Gesellschaft?“

CI mit u.a. Volksanwältin Brinek, Behindertenanwalt

Hofer

(Volksanwaltschaft, 1., Singerstraße 17) * 12:00 II PG des Bürgermeisters „Kooperationsabkommen zum

XI Hochschulstandort Wien“ mit Bgm. Ludwig, StR Kaup-

Hasler, Uni Wien-Rektor Engl, Modul University-

Rektor Wöber, Behensky (FH Campus Wien)

(Rathaus Wien, Stadtsenatssitzungssaal, 1.,

Lichtenfelsgasse 2) - 18:00 AI Podiumsdiskussion „Citizens of Nowhere. How Europe

II Can Be Saved from Itself“ mit Niccolò Milanese

(Ko-Präsident der Europäischen Alternativen),

ehemaliger Vizepräsidentin des Europäischen

Parlaments, Lunacek (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Institut für die Wissenschaften vom Menschen

(IWM), Bibliothek, 9., Spittelauer Lände 3) - 18:00 AI Gespräch Women without Borders „Acht und Neunzig

II Seiten“ mit Eva Beresin (Autorin)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Notizen einer Auschwitz-Überlebenden nach ihrer

Befreiung durch die Rote Armee)

(WwB & B.LA, 1., Rauhensteingasse 12) * BILD 19:00 II ÖH-Wahl: Podiumsdiskussion der Spitzenkandidaten

XI (Universität für angewandte Kunst,

Erweiterungsgebäude, Auditorium, 3., Vordere

Zollamtsstraße 7)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 09:00 II PG SPÖ NÖ „Für ein soziales und nachhaltiges

AI Europa“ mit Landesparteivors. LHStv. Schnabl, EU-

Wahl-Spitzenkandidat Sidl

(SPÖ NÖ, Niederösterreichring 1A)

Wieselburg - 19:00 II Veranstaltung ÖVP NÖ „Blau-gelber Europa-Abend“

AI mit u.a. Bundeskanzler Kurz, LH Mikl-Leitner, EVP-

Spitzenkandidat Weber, ÖVP-Spitzenkandidat Karas

(Messe Wieselburg, Halle 3, NV-Forum,

Volksfestplatz 3)

OBERÖSTERREICH Linz - 11:00 II PK ÖVP OÖ „EU-Repair-Siegel“ mit LH Stelzer, Oö.

AI EU-Spitzenkandidatin Winzig

(OÖ. Presseclub Saal A, Landstraße 31) - 11:00 CI PK Land Oberösterreich „Familien- und Wertestudie

II 2018 - Familie als Orientierungspunkt“ mit u.a.

LHStv. Haimbuchner (FPÖ), IMAS-Meinungsforscher

Eiselsberg

(OÖ. Presseclub Saal B, Landstraße 31) - 13:00 II PK OÖ Seniorenbund „Die Seniorinnen und Senioren

AI entscheiden die EU-Wahl wesentlich mit“ mit Obmann

Pühringer, EU-Kandidat Pirchner, GF Ebner

(OÖ. Presseclub Saal C, Landstraße 31)

TIROL Innsbruck - 10:00 II PG Diözese Innsbruck „Lange Nacht der Kirchen

CI 2019“ u.a. mit Bischof Glettler, Superintendent

KI Dantine, Stolic (Erzpriester der serb.-orth.

Kirche)

(Bischofshaus, Domplatz 5)

LIECHTENSTEIN Vaduz - AI Familienministerin Bogner-Strauß in Liechtenstein

II

