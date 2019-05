Europas Leitbörsen zur Eröffnung etwas schwächer

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben am Montag etwas schwächer eröffnet. Europaweit hielten sich die Anleger zurück, was Beobachter vor allem mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China begründeten.

Der Euro-Stoxx-50 fiel gegen 9.35 Uhr um 0,45 Prozent auf 3.345,76 Einheiten. Der deutsche Leitindex DAX verlor 0,55 Prozent auf 11.993,04 Punkte. Der FTSE-100 in London gab um 0,06 Prozent auf 7.199,19 Punkte nach.

Der Handelskrieg ist zuletzt weiter eskaliert. Nach dem Scheitern der jüngsten Verhandlungsrunde in Washington erhöhte US-Präsident Donald Trump noch einmal den Druck: Sonderzölle sollen bald auf alle Importe chinesischer Waren im Wert von rund 500 Mrd. Dollar ausgeweitet werden. China reagierte selbstbewusst und will in „Grundsatzfragen“ keine Kompromisse eingehen.

Uneinigkeit herrscht schon über den Fortgang der Handelsgespräche. Chinas Chefunterhändler Liu He berichtete am Samstag vor chinesischen Journalisten, beide Seiten hätten vereinbart, die Verhandlungen „in näherer Zukunft“ in Peking wieder aufzunehmen. Doch sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin dem US-Sender CNBC, „bis jetzt“ seien keine weiteren Handelsgespräche geplant.

Auf Unternehmensseite lieferte die Berichtssaison Impulse. Im DAX gehörten die Aktien von E.ON mit einem Plus von 0,59 Prozent zu den größten Gewinnern. Der Stromkonzern hat trotz schwacher Ergebnisse im ersten Quartal seine Jahresprognose bekräftigt.

Dagegen rutschten die Titel von ThyssenKrupp mit einem Minus von 4,93 Prozent ans untere Ende des deutschen Leitindex ab. Am Freitag waren die Papiere des Stahlkonzerns allerdings noch um fast 30 Prozent nach oben geschossen. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, sich auf ein Scheitern der geplanten Zusammenlegung seines Stahlgeschäfts mit dem des indischen Unternehmens Tata Steel einzustellen. Man erwarte, dass die EU-Kommission die Fusion untersage.

In London setzten sich die Aktien von Centrica mit einem Plus von 2,27 Prozent an die Spitze des FTSE-100. Der britische Energieversorger hat seinen Ausblick auf das Gesamtjahr ebenfalls bestätigt.

