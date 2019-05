Geflohener Häftling in OÖ nach 70 Minuten festgenommen

Asten (APA) - Nur kurz hat ein ausgebrochener Häftling am Sonntag in Oberösterreich die Luft der Freiheit geschnuppert. Nach 70 Minuten wurde der 25-jährige Nigerianer festgenommen. Er war am Vormittag im weißen Kochgewand durch eine Öffnung im Zaun des Freigeländes entwischt, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag.

Seit 10.45 Uhr war der 25-jährige Insasse nicht mehr auffindbar, um 11.06 Uhr wurde die Polizei verständigt und um 12.16 Uhr klickten nach einer kurzen intensiven Fahndung mit Hubschrauber in Ennsdorf die Handschellen. Der Hinweis eines Autofahrers führte zu der Festnahme des Mannes, der wegen Suchtgiftdelikten einsitzt.