Frankfurt am Main (APA) - Die Zinssätze am Euro-Geldmarkt lauteten am Montagvormittag wie folgt:

~ --- 1 Monat 3 Monate 1 Jahr Euro -0,3775 – -0,2775 -0,2825 – -0,1825 0,0075 – 0,0925 US-Dollar 2,5050 – 2,7550 2,6350 – 2,8850 2,5450 – 2,7950 Pfund 0,6600 – 0,8600 0,7500 – 0,950 0 1,0600 – 1,2600 Sfr -0,8300 – -0,6800 -0,7800– -0,6300 -0,5800 – -0,4300 Yen -0,2905 – -0,1450 -0,2750 - -0,1250 -0,1600 – 0,0400 ~