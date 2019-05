Nach Tanklaster-Explosion: Totenzahl stieg auf 76

Niamey (APA/dpa) - Bei der Explosion eines Tanklasters im Niger in der vergangenen Woche sind nach Regierungsangaben 76 Menschen getötet worden. Der Lastwagen explodierte am vergangenen Montag an einer Tankstelle in der Nähe des Flughafens der Hauptstadt Niamey.

Augenzeugen zufolge war der Laster zunächst umgekippt, möglicherweise beim Parken. Daraufhin hätten sich Polizei, Feuerwehr und etliche Neugierige um den Wagen versammelt, der dann explodierte.

Unter den Opfern waren demnach auch Anrainer, die versucht hatten, Treibstoff abzuzapfen. Zunächst war von 58 Toten die Rede. Mehrere Opfer erlagen in den vergangenen Tagen ihren schweren Verletzungen. Zur genauen Ursache des Unfalls machte die Regierung keine präziseren Angaben. In Gedenken an die Opfer hatte das von Armut gebeutelte westafrikanische Land drei Tage nationaler Trauer ausgerufen.