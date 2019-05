Fußball: 232 Premier-League-Spiele ab kommender Saison live auf Sky

Wien/Unterföhring (APA) - Der Pay-TV-Sender Sky überträgt in der kommenden Saison insgesamt 232 Spiele aus der englischen Fußball-Premier-League und damit mehr als je zuvor in Österreich. Man werde „künftig zu jeder Anstoßzeit eine Begegnung aus der Premier League live und exklusiv“ und „die übrigen 148 Partien zeitversetzt in voller Länge“ zeigen, hieß es in einer Presseaussendung am Montagvormittag.

Bis einschließlich der Saison 2021/22 besitzt Sky die exklusiven Rechte über die Verbreitungswege Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Österreich und Deutschland sowie die exklusiven deutschsprachigen Rechte in der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein.

