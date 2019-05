64. Song Contest - Senioren, Rückkehrer und Hartes: Das 1. Halbfinale

Wien/Tel Aviv (APA) - Ältere Herren und jüngere Damen sowie einige alte Bekannte: Die Teilnehmer für das 1. Halbfinale des 64. Eurovision Song Contest in der israelischen Hafenstadt Tel Aviv stehen bereit. Am morgigen Dienstag startet der musikalische Großbewerb mit dem gewohnten, bunten Mix der europäischen Musikszene. Für Österreichs Hoffnung Paenda wird es dann erst am Donnerstag ernst.

Insgesamt treten im Tel Aviv Convention Center 17 Nationen um die zehn Tickets für das große Finale am Samstag (18. Mai) an. Für Österreich heißt es dabei noch zunächst zurücklehnen und die Konkurrenz genießen. Darunter findet sich mit San Marinos Serhat der mit 54 Jahren ältesten Teilnehmer des heuer 41 Länder umfassenden Feldes - der mit „Say Na Na Na“ auch die altvadderischste Titelzeile präsentiert.

Mit Ungarns Romamusiker Joci Papai, der bereits 2017 mit „Origo“ um die ESC-Krone ritterte, ist überdies ein Wiedergänger im Feld zu erleben. Harte Beats gibt es indes von Tamta aus Zypern, der Folklorekostüme und -klänge von Tulia aus Polen gegenüberstehen. Die obligatorisch-brutale Powerballade steuert Serbiens Nevena Bozovic mit „Kruna“ bei, während Georgiens Oto Nemsadze mit „Keep On Going“ den Part des rauchigen Kaukasusbären gibt. Und die Rolle der Elfen- und Opernklänge mit großem Kleid übernimmt heuer aus Down Under Kate Miller-Heidke mit „Zero Gravity“. Rammsteiniges schließlich ertönt aus Island von Hatari mit „Hatrid mun sigra“.

Nachfolgend ein Blick auf die Kandidaten des 1. Song-Contest-Semifinales am Dienstag (14. Mai):

~ STARTPLATZ LAND TEILNEHMER TITEL 1 Zypern Tamta „Replay“ 2 Montenegro D mol „Heaven“ 3 Finnland Darude „Look Away“ 4 Polen Tulia „Fire Of Love“ (Pali

sie) 5 Slowenien Zala Kralj & Gasper „Sebi“

Santl 6 Tschechien Lake Malawi „Friend Of A Friend“ 7 Ungarn Joci Papai „Az en apam“ 8 Weißrussland Zena „Like It“ 9 Serbien Nevena Bozovic „Kruna“ 10 Belgien Eliot „Wake Up“ 11 Georgien Oto Nemsadze „Keep On Going“ 12 Australien Kate Miller-Heidke „Zero Gravity“ 13 Island Hatari „Hatrid mun sigra“ 14 Estland Victor Crone „Storm“ 15 Portugal Conan Osiris „Telemoveis“ 16 Griechenland Katerine Duska „Better Love“ 17 San Marino Serhat „Say Na Na Na“ ~ (S E R V I C E - www.eurovision.tv)

