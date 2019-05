Wiener Rentenmarkt am Vormittag gut behauptet

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich heute, Montag, am späten Vormittag gut behauptet gezeigt. Der in Frankfurt notierte Euro-Bund-Future tendierte unverändert.

Wichtige Konjunkturdaten waren zum Wochenauftakt Mangelware. Ein wichtiges Thema dürfte weiterhin der Handelsstreit zwischen den USA und China bleiben. Bei der letzten Verhandlungsrunde konnten keine zufriedenstellende Ergebnisse vorgewiesen werden.

Die USA hatten zuletzt ihre Strafzölle auf chinesische Waren in Wert von 200 Mrd. Dollar von 10 auf 25 Prozent erhöht. Nun überlegt Washington, weitere pekuniäre Einfuhrschranken zu setzen, die sich auf Waren im Wert von 500 Mrd. Dollar belaufen.

Heute um 11.40 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 166,25 auf dem Vortagesschluss. Das bisherige Tageshoch lag bei 166,47, das Tagestief bei 166,10. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 37 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 192.163 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,04 (zuletzt: 1,05) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,26 (0,27) Prozent, die fünfjährige mit -0,26 (-0,25) Prozent und die zweijährige lag bei -0,56 (-0,56) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 44 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 42 (43) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 31 (32) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 4 (5) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 110,92 111,11 1,04 44 111,52 Bund 29/02 10 0,75 102,26 102,31 0,26 42 102,45 Bund 24/10 5 0,00 109,00 110,59 -0,26 31 110,59 Bund 21/09 2 3,90 109,56 109,61 -0,56 4 109,62 ~