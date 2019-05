Lenker ließ nach Unfall auf S6 Auto ohne Kennzeichen zurück

Gloggnitz (APA) - Die Feuerwehr Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) ist am Montag kurz vor 6.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Semmeringschnellstraße (S6) in Fahrtrichtung Seebenstein gerufen worden. An der Unglücksstelle fanden die Einsatzkräfte ein stark beschädigtes Auto ohne Kennzeichen vor, auch vom Lenker oder der Lenkerin fehlte jede Spur.

Zum Unfallhergang hat die Autobahnpolizeiinspektion Warth die Erhebungen aufgenommen, berichtete die Feuerwehr Gloggnitz, die das Wrack von der Straße entfernte und die verschmutzte Fahrbahn reinigte.