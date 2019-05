Unwetter - Dürregefahr vorerst gebannt

Wien (APA) - Die Unwetter am Wochenende hatten auch etwas Gutes. „Für die Landwirtschaft kam der Regen gerade noch rechtzeitig zum Beginn der Vegetationsperiode, hier ist die Dürregefahr vorerst gebannt“, sagte Klaus Haslinger, Klimaforscher der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZG), am Montag der APA.

Betrachtet man aber die Regenmengen seit Jahresbeginn, ist es in einigen Regionen aber immer noch relativ trocken. Zum Beispiel gab es im Großteil von Niederösterreich und des Burgenlands seit Jahresbeginn um 20 bis 30 Prozent weniger Niederschlag als im Mittel. In der südlichen Steiermark fehlen sogar rund 30 bis 50 Prozent Niederschlag auf die für Jänner bis Mitte Mai typische Niederschlagsmenge.

Die Regenmengen am Wochenende waren gebietsweise überdurchschnittlich. „In Mattersburg regnete es in der Nacht auf Sonntag in nur wenigen Stunden 98 Liter pro Quadratmeter. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Regenmengen in einem gesamten Mai liegt in der Region bei knapp 80 Liter pro Quadratmeter“, so ZAMG-Meteorologe Alexander Orlik.