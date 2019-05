INNENPOLITIK - Termine von Di., 14.05.19 bis Mi., 15.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

~

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Dienstag, 14. Mai 2019

ÖSTERREICH-WEIT * 08:30 II Haupttermin Zentralmatura Italienisch und damit

XI Abschluss des diesjährigen Durchgangs

WIEN - AI European Newspaper Congress 2019 (12.-14.5.)

II

MI * 09:00 II PK Caritas „Was sich Menschen mit Behinderung von

CI Politik und Gesellschaft wünschen“ mit u.a. Präs.

Landau

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg,

Pavillon Bibliothekshof, Lokal 5, 1., Heldenplatz) - 09:30 II +++ ABGESAGT +++

KI PG ProSiebenSat.1 PULS 4-Gruppe „Joyn ZAPPN:

MI Streaming- und Playerstrategie „

(ProSiebenSat.1 PULS 4 , 3., Maria Jacobi-Gasse 1) * 09:30 II PK SPÖ „Plenarvorschau und Aktuelles“ mit u.a.

stv. Klubvors. Leichtfried

(SPÖ-Parlamentsklub, Pavillon Ring, 1.,

Heldenplatz 10) * 09:30 WI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister

II Grasser u.a. wegen Bestechungs- und

CI Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

(Straflandesgericht, Großer Schwurgerichtssaal,

8., Wickenburggasse 22) * BILD 10:00 CI Jahres-PK Wissenschaftsfonds (FWF) mit II Wissenschaftsminister Faßmann (ÖVP), FWF-Präsident

XI Tockner, Vadrot (Schrödinger-Stipendium/ERC

Starting Grant), Ücal (Zukunftskolleg)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(APA-Pressezentrum, 6., Laimgrubengasse 10) - 10:00 II PK Kinderfreunde „Tag der Familie“ mit u.a.

CI Bundesvors. Oxonitsch, Bundesgeschäftsführer

Bohmann, Kinderrechte-Expertin Gruber-Pruner

(Cafe Frauenhuber, 1., Himmelpfortgasse 6) * 10:00 II Pressefrühstück „Lange Nacht der Kirchen 2019“ mit

CI u.a. Theologin Schelander-Sertic, Bischofsvikar

KI Schutzki, Domkapellmeister Landerer

(Club 4, 1., Stephansplatz 4) - 10:00- WI Forts. Prozess Stadt Linz gegen BAWAG zu

18:00 II Swapgeschäft

(Handelsgericht Wien, Saal 708, 3., Marxergasse

1a) * BILD 10:00 KI PK Die Vielen in Österreich „Solidarität statt

II Privilegien! Es geht um Alle! Die Kunst bleibt

frei!“ mit Dir. Beitl (Volkskundemuseum), Gerhild

Steinbuch, Angewandte-Rektor Bast, Sabine Haupt

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://www.dievielen.at/

(Museum für Volkskunde, 8., Laudongasse 15-19) * 10:00 II PK NEOS „Plenarvorschau und Aktuelles“ mit u.a.

WI Klubobfrau Meinl-Reisinger, Wirtschaftssprecher

Schellhorn

(NEOS Parlamentsklub, 1., Löwelstraße 12) * 10:00 II PK Volksanwaltschaft „Barrierefreie Gesellschaft?“

CI mit u.a. Volksanwältin Brinek, Behindertenanwalt

Hofer

(Volksanwaltschaft, 1., Singerstraße 17) * 10:30 II PK JETZT - Liste Pilz „Plenarvorschau und

XI Aktuelles“ mit u.a. Klubobmann Rossmann,

Bildungssprecherin Cox

(JETZT-Parlamentsklub (Liste Pilz), Lounge, 1.,

Löwelstraße 12) * 12:00 II PG des Bürgermeisters „Kooperationsabkommen zum

XI Hochschulstandort Wien“ mit Bgm. Ludwig, StR Kaup-

Hasler, Uni Wien-Rektor Engl, Modul University-

Rektor Wöber, Behensky (FH Campus Wien)

(Rathaus Wien, Stadtsenatssitzungssaal, 1.,

Lichtenfelsgasse 2) - 18:00 AI Podiumsdiskussion „Citizens of Nowhere. How Europe

II Can Be Saved from Itself“ mit Niccolò Milanese

(Ko-Präsident der Europäischen Alternativen),

ehemaliger Vizepräsidentin des Europäischen

Parlaments, Lunacek (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Institut für die Wissenschaften vom Menschen

(IWM), Bibliothek, 9., Spittelauer Lände 3) - 18:00 AI Gespräch Women without Borders „Acht und Neunzig

II Seiten“ mit Eva Beresin (Autorin)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Notizen einer Auschwitz-Überlebenden nach ihrer

Befreiung durch die Rote Armee)

(WwB & B.LA, 1., Rauhensteingasse 12) * BILD 19:00 II ÖH-Wahl: Podiumsdiskussion der Spitzenkandidaten LIVE XI (live auf http://go.apa.at/ic7qaEZk )

(Universität für angewandte Kunst,

Erweiterungsgebäude, Auditorium, 3., Vordere

Zollamtsstraße 7)

KÄRNTEN Villach - 14:00 II PK „Nachhaltige Standortsicherung der Finanz in

WI Kärnten“ mit Min. Löger (ÖVP)

(Finanzamt Spittal-Villach, Meister-Friedrich-

Straße 2)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 09:00 II +++ ABGESAGT +++

AI EU-Wahl: PG SPÖ NÖ „Für ein soziales und

nachhaltiges Europa“ mit Landesparteivors. LHStv.

Schnabl, Kandidat Sidl

(SPÖ NÖ, Niederösterreichring 1A)

Wieselburg - 19:00 II Veranstaltung ÖVP NÖ „Blau-gelber Europa-Abend“

AI mit u.a. Bundeskanzler Kurz, LH Mikl-Leitner, EVP-

Spitzenkandidat Weber, ÖVP-Spitzenkandidat Karas

(Messe Wieselburg, Halle 3, NV-Forum,

Volksfestplatz 3)

OBERÖSTERREICH Linz - 11:00 II EU-Wahl: PK ÖVP OÖ „EU-Repair-Siegel“ mit LH

AI Stelzer, Kandidatin Winzig

(OÖ. Presseclub Saal A, Landstraße 31) - 11:00 CI PK Land Oberösterreich „Familien- und Wertestudie

II 2018 - Familie als Orientierungspunkt“ mit u.a.

LHStv. Haimbuchner (FPÖ), IMAS-Meinungsforscher

Eiselsberg

(OÖ. Presseclub Saal B, Landstraße 31) - 13:00 II EU-Wahl: PK OÖ Seniorenbund „Die Seniorinnen und

AI Senioren entscheiden die EU-Wahl wesentlich mit“

mit Obmann Pühringer, EU-Kandidat Pirchner, GF

Ebner

(OÖ. Presseclub Saal C, Landstraße 31)

TIROL Innsbruck - 10:00 II PG Diözese Innsbruck „Lange Nacht der Kirchen

CI 2019“ u.a. mit Bischof Glettler, Superintendent

KI Dantine, Stolic (Erzpriester der serb.-orth.

Kirche)

(Bischofshaus, Domplatz 5) * 11:30 II PK Land Tirol „Aktuelles aus der

Regierungssitzung“ u.a. mit LH Platter (ÖVP),

LHStv. Felipe (Grüne), Landesrätin Palfrader (ÖVP)

(Landhaus 1, Medienraum, Eduard Wallnöfer Platz 3)

VORARLBERG Bregenz - 15:00 II Pressefoyer der Vorarlberger Landesregierung im

Anschluss an die Regierungssitzung

(Landhaus Bregenz, Zi. 133, Arlbergstraße)

LIECHTENSTEIN Vaduz - AI Familienministerin Bogner-Strauß in Liechtenstein

II

--------------------------------------------------------------------- Innenpolitik - Termine am Mittwoch, 15. Mai 2019

WIEN * BILD 08:00 II Ministerrat WI (Bundeskanzleramt, 1., Ballhausplatz 2)

CI - 08:30 II Immunitätsausschuss des Nationalrates u.a.

CI Immunitätsaufhebung NEOS-Abg. Loacker

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg,

Bibliothekshof, Lokal 5, 1., Heldenplatz) * BILD 09:00 II Nationalrat mit u.a. Aktueller Stunde von Jetzt; VIDEO AI Europastunde, Kopftuchverbot an Volksschulen, LIVE XI Herbstferien

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Großer

Redoutensaal, Eingang Josefsplatz, 1.,

Heldenplatz) - 09:30 CI PK NEOS Wien „SOS Spital - anonyme Meldestelle für

II Missstände in Wiener Spitälern geplant“ mit u.a.

Klubobmann Wiederkehr, Gesundheitssprecher Gara

(NEOS Wien-Rathausklub, 1., Landesgerichtsstraße

10/2. Stock) * BILD 09:30 WI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister

II Grasser u.a. wegen Bestechungs- und

CI Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

(Straflandesgericht, Großer Schwurgerichtssaal,

8., Wickenburggasse 22) - 10:00- WI Forts. Prozess Stadt Linz gegen BAWAG zu

18:00 II Swapgeschäft

(Handelsgericht Wien, Saal 708, 3., Marxergasse

1a) - 10:30 II Ausstellungseröffnung „Justizgeschichte und

Rechtsstaat“ mit u.a. Justizmin. Moser,

Bildungsmin. Faßmann, Rede NR-Präs. Sobotka

(Justizpalast, 1., Schmerlingplatz 11) - 18:00 AI Podiumsdiskussion #deroffenesalon Bildungsverein

II #dieoffenegesellschaft „Alleinerzieherinnen

CI vernetzen Europa“ mit u.a. Levavasseur (Gründerin

der Gelbwesten-Bewegung), Stern (JETZT-Liste Pilz)

(Aux Gazelles, 6., Rahlgasse 5) - 19:00 II Filmpremiere Universität Wien „Über Weiter Leben.

KI Geschichten aus Wien“ https://tinyurl.com/y3vdgt2j

XI (Filmprojekt mit ZeitzeugInnen zur Holocaust

Education an der Universität Wien)

(Stadtkino im Künstlerhaus, 1., Akademiestraße 13) * 20:15 II EU-Wahl: „2 im Gespräch“ - 7 Konfrontationen

AI (ORF2)

(ORF-Zentrum, 13., Würzburggasse 30) - 22:30 AI EU-Wahl: ORF III-Politik Live-Diskussion - EBU-

II Elefantenrunde

(ORF III)

BURGENLAND Eisenstadt - 12:00 II Trauersitzung Burgenländischer Landtag anlässlich

des Ablebens von LR a.D. Mader

(Landhaus Alt, Landtagssitzungssaal, Europaplatz

1)

KÄRNTEN St. Veit/Glan * II LH-Konferenz: Treffen der Landeshauptleute (15.05.

- 16.05.)

(Weingut Burg Taggenbrunn, Taggenbrunn 9) - II 19:00 Empfang und Verabschiedung von LH a.D.

Niessl

(Weingut Burg Taggenbrunn, Taggenbrunn 9)

NIEDERÖSTERREICH Seitenstetten * 14:00 CI Praevenire Gesundheitsforum 2019 „Zukunft der

II Gesundheitsversorgung“ - Themen u.a.:

Versorgungsnetz und -qualität,

Früherkennungsmaßnahmen und evidenzbasierte

Prävention mit u.a. Praevenire-Präs. Schelling,

Jahn (Inst. f. Public Health), Huss (Österr.

Gesundheitskasse ÖGK), Beutelmayer (market

institut - solutions for the future)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://www.praevenire.at

(bis 17.5.)

(Stift Seitenstetten, Am Klosterberg 1)

SALZBURG Salzburg - 10:00 II PG Erzdiözese Salzburg „Lange Nacht der Kirchen

CI 2019“ mit u.a. Projektkoordinator Wiedecke

KI (Pfarrhof St. Andrä, 3. Stock, Coworking-Space

‚Mirabell 5‘, Mirabellplatz 5)

STEIERMARK Mürzzuschlag - 11:00 CI Veranstaltung ÖBB-Holding AG „Feierlicher Start

WI der Arbeiten zum Umbau des Bahnhof Mürzzuschlag

II und für das Tunnelportal der SBT“ mit LH

Schützenhöfer (ÖVP), Vstd.-Vors. Matthä, Jensen

(EU-Koordinatorin), Bgm. Rudischer, LR Schleritzko

(NÖ), Min. Kunasek (FPÖ)

(Bahnhof Mürzzuschlag, Baustelle zw. Südbahnmuseum

und Rundlokschuppen, Kaplanplatz)

-------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter „Termine“

im Web unter www.termine.apa.at -------------------------------------------------------------------- ~